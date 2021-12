Nőkre támadt egy férfi a fővárosi plázában

Rendőrkézen az a szigetszentmiklósi férfi, aki november közepén egymás után négy embert ütött meg egy kőbányai üzletközpontban és Zuglóban a nyílt utcán – közölte a rendőrség.

A verekedő november 13-án délután háromnegyed hat körül a Mogyoródi úton akadt össze az egyik áldozatával, akit először fejen ütött, majd miután a földre lökte, belerúgott. Mindezek után, se szó, se beszéd, továbbállt. A kerületi rendőrök akkor fél órán belül elfogták a 31 éves K. Zoltánt. Ki is hallgatták, ám tagadta, hogy bárkit is megtámadott volna.

Az eljárásban felmerült a gyanú, hogy három korábbi hasonló jellegű bűncselekmény is a támadóhoz köthető. Azonban K. Zoltán elérhetetlenné vált a nyomozó hatóság számára, ezért ellene november 26-án elfogatóparancsot adtak ki.

Az új adatok szerint a férfi nem csak egy embert támadott meg november 13-án, mert 17 óra körül egy X. kerületi bevásárlóközpont egyik elektronikai üzletében egy nő mögé lépett, és olyan erővel ütötte fejbe, hogy a nő a földre zuhant. Itt is továbbsétált, mintha mi se történt volna.

Ezek után egy cipőbolthoz ment, ahol egy vele szembejövő másik nőt ütött arcon szó nélkül, aki szintén a padlóra esett. A támadó innen is továbbállt, hogy egy újabb nőt üssön tarkón egy ruházati kereskedésnél, majd elhagyta a bevásárlóközpontot.

A körözött férfit december 2-án reggel ugyanazon bevásárlóközpont előtt fogták el, ahol három héttel korábban a támadások történtek. Előállították, illetve négyrendbeli súlyos testi sértés bűntett kísérletének gyanújával kihallgatták, majd kérték a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. K. Zoltán most is tagadta az ellene felhozottakat, elmondása szerint nem volt soha az erőszak híve.