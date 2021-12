Ez volt a szegedi nyugdíjasok ajánlata Mészáros Lőrincnek

A szegedi nyugdíjasok még tüntettek is, amikor nyáron megváltoztatták a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Napfényfürdő bérleti konstrukcióját és kiderült, hogy megszűnnek a nyugdíjas kedvezmények. Most ezt orvosolnák a szegedi idősek új javaslatukkal.

A döntés nagyon sokakat felháborított annak idején és a nyáron még tüntető szegediek most olyan javaslattal álltak elő, amely még növelné is a Napfényfürdő bevételeit. A nyári változtatások nyomán ugyanis kimaradtak a nyugdíjas kedvezmények, így az érintetteknek az éves 27 ezer forint helyett ennek a többszörösét kellene fizetniük, amennyiben továbbra is szeretnének a szegedi fürdőben úszni. A nyugdíjas bérletek érvényessége mostanában jár le, így a tulajdonosoknak most hirtelen nagyon sokat kellene fizetniük.

Közösségi oldalukon azt indítványozzák, hogy a nyugdíjasok a főszezonban lemondanának a belépőkről, ehelyett egy évre két részletben váltanának bérletet: egyszer január 15. és június 15. közötti időszakra, 45 alkalomra, 4 órás tartózkodással csak hétköznapokon 35 ezer forintért, a másik bérletet szeptember 15. és december 15. közötti időszakra, 40 alkalomra, szintén napi 4 órás tartózkodással 32 ezer forintért.

Mintegy 5-600 érintettről lehet szó, ezért ez legalább 35 millió forint biztos bevételt jelentene a fürdőnek, míg a bérletek megszüntetésével elveszítenék ezt a közönséget, ami 25 millió forint bevételkieséssel járna. A nyugdíjasoknak mindez összesen 67 ezer forint költséget jelentene, ami így is 40 ezer forinttal több, mint az egész évre szóló, korlátlan belépést biztosító bérletük – ráadásul, még időben is lényegesen korlátozná a belépésüket –, de még mindig olcsóbb, mint a Hunguest Hotels lánchoz tartozó fürdő jelenlegi ajánlata minden nyugdíjas kedvezmény nélkül.

Mivel a csoport tagjai hónapokon át eredménytelenül kértek egyeztetési lehetőséget a fürdő igazgatójával, ezért tervezetüket egyenesen elküldték a tulajdonos Mészáros Lőrinc e-mail címére.

(via hvg.hu)

(Borítókép: A szegedi Napfényfürdő épülete 2015. április 22-én. Fotó: Jászai Csaba / MTI)