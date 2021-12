Egy 27 éves férfi a koronavírus legfiatalabb áldozata. A kormányzati tájékoztató oldal adatai szerint a fiatal férfi cukorbetegséggel is küzdött a koronavírus mellett. A járványnak az elmúlt napon több olyan áldozata is volt, aki még nem töltötte be a negyvenedik életévét.

Egy 32 éves nőnél pajzsmirigy-betegséget és elhízást állapítottak meg.

Egy 38 éves férfinál nem tüntettek fel alapbetegséget.

Egy 39 éves férfi esetében szintén nem jegyeztek fel ismert alapbetegséget.

Az elmúlt 14 órában a járvány legidősebb áldozata egy 96 éves nő volt. Nála több alapbetegséget is megállapítottak, mint az érelmeszesedés, magas vérnyomás és demencia.

Magyaroroszágon szerda reggelig 5506 új fertőzöttet azonosítottak. Kórházban 6337 beteget ápolnak, közülük 540-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta összesen 1 208 020 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 37 232 fő.

(Borítókép: Lélegeztetett beteget lát el egy orvos a fõvárosi Szent László Kórház intenzív osztályán 2021. december 13-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán)