Öt megyére figyelmeztetést adtak ki, viharos szél jön

Vasárnap délután a nyugati, délnyugati megyékben többnyire derült lesz az ég, és kevés lesz a felhő a Jászságban, illetve a Északi-középhegység egyes részein is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Napközben néhol gyenge eső, északkeleten havas eső is lehetséges. Míg a Győr-Szeged vonal széles sávjában megerősödik, az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben, valamint a hegyekben viharossá fokozódik az északnyugati szél.

A késő esti hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul majd.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán közölte vasárnap délután: egy tőlünk északkeletre levő ciklon hidegfrontja ér el ma bennünket, mögötte pedig több fokkal hidegebb levegő árasztja el hazánkat.

Hétfő hajnalra a felhőzet fokozatosan szakadozik és csökken majd, az ég a legtöbb helyen gyengén felhős vagy derült lesz. Elszórtan havas eső is előfordulhat, főképp a Bakonyban pedig havazás is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3 és 4 fok között alakul, ugyanakkor a szélvédett északkeleti tájakon néhány fokkal hidegebb idő is lehetséges.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szöveges figyelmeztető előrejelzése szerint estétől a szél némileg veszít az erejéből, 70 kilométer per óra körüli széllökés ezután már csak a magasabb hegyvidéki pontokon fordulhat elő.

Erős széllökések miatt öt megyére is figyelmeztetést adtak ki. A prognózis szerint Pest megyében, Fejér megyében, Győr-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében és Veszprém megyében is meghaladhatja a 70 kilométer per órát a várt legerősebb széllökés.

(via Országos Meteorológiai Szolgálat)

(Borítókép: Esernyőjét fogja egy nő Debrecenben, az erős széllel kísért havas esőben 2021. január 25-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)