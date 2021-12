Világszinten is komoly hatása lehet a Szegeden elvégzett „kettő az egyben” műtétnek

Nagyon ritkán fordul elő, hogy lényegében egyszerre kerüljön felismerésre két önmagában sem túl gyakori, de előrehaladott stádiumban lévő, beavatkozás nélkül már külön-külön is életet veszélyeztető kórkép.

Ilyen kihívással kellett szembenéznie az SZTE orvosainak, a transzkatéteres aorta billentyű beültetést (TAVI) és a hasi aorta aneurysma fedett stenttel való stentelését (EVAR) a Szegedi Tudományegyetem kardio-vaszkuláris hibrid munkacsoportja hajtotta végre. A Ruzsa Zoltán, Szűcsborús Tamás kardiológusok és Palásthy Zsolt, Nyilas Áron érsebészek által végzett beavatkozáshoz hasonlót Magyarországon még nem hajtottak végre, és világviszonylatban is csupán néhány ezzel kapcsolatos esetismertetést közöltek.

Palásthy Zsolt érsebészeti profilvezető főorvos szerint az említett beavatozások egy időben való végrehajtása néhány éve még egészen biztosan lehetetlen küldetés lett volna, de a technika fejlődésének és a munkacsoportok hatékony együttműködésének köszönhetően ez ma már lehetséges.

85 éves páciensünk számára ez bizonyosan vállalhatatlan lett volna. Az általunk alkalmazott „kettő az egyben” megoldás tehát betegünknek nem csupán előnyös volt a megterhelés és a szövődmények kockázatának csökkentése révén, hanem számára ez az életben maradás egyetlen esélyét is jelentette

– mondta Palásthy Zsolt érsebészeti profilvezető főorvos.

A közlemény szerint világszinten is komoly hatása lehet a most elvégzett műtétnek, mivel egy olyan speciális helyzetet oldottak meg a szegedi orvosok, amelynek operatív és klinikai tapasztalatait megosztva, más kollégákkal ennek a műtétnek a rizikója is tovább csökkenthető.