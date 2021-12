Döntött a bíróság, Rákay Philip nevezhető kormányjobbágynak

Jogszerűen nevezhető Rákay Philip „kormányjobbágynak”, valamint „önfelkent Petőfi-reinkarnációnak” – állapította meg a Pécsi Törvényszék elsőfokú ítélete, miután a kormánypárti influenszer beperelte az MSZP-közeli Hírklikket, mert az említett jelzőket egyik cikkükben így szerepeltették.

A Media1 a Hírklikk beszámolójára hivatkozva azt írta, a közmédia M1 csatornájának korábbi intendánsa az alábbi sorokat sérelmezte egy, a Hírklikken még januárban publikált cikkben:

A közpénzen kormányjobbágy és önfelkent Petőfi-reinkarnáció Rákay Philip (magyarul Kálmán) annyira műveletlen azért a havi néhány millióért, hogy még arról sincs fogalma, kivel kapcsolatban kapott parancsot, hogy szélsőbalosként le kellene járatnia.

Eztán Rákay Philip jogi képviselője útján felszólította a portált, hogy elégtételül küldjenek neki egy olyan levelet, amelyben sajnálkozásukat fejezik ki, hogy a sérelmezett közlések sértik személyiségi jogait. Ezt a Facebook-oldalán tette volna közzé, csakhogy az MSZP-közeli lap nem tett eleget a felszólításnak, ezt követően fordult a kormánypárti Patrióta nevű videóblog influenszere a bírósághoz.

A Pécsi Törvényszék ítélete azonban nem Rákaynak kedvezett:

A bíróság megállapította, hogy „nyilvánvalóan nem barátságos a »kormányjobbágy«, az »önfelkent Petőfi-reinkarnáció«, a »műveletlen«, a »parancsot kapó«, az »öleb«, a »médianyalonckodás« szavak és kifejezések használata az alperes részéről, azonban a felperesnek mint közéleti szereplőnek ezt, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabálya alapján tűrnie kell

– hangzik az ítélet. A bíróság továbbá azt is megjegyezte, hogy Rákay Philip egyébként „maga is tisztában lehet azzal, hogy a tágabb értelemben vett közösséget, a közt érintő, a közvéleményt érdeklő ügyekben megjelenő cikkek, hozzászólások nem minden esetben kíméletesek”, ugyanis ő is többször megnyilvánult például úgy, hogy „te politikai kisegítő iskolás hülye gyereknek” nevezett más közéleti szereplőt, „szánalmasnak” titulálva, vagy éppen a vele egyet nem értőket „ti kis zsúrmarxista ügynököknek”.

A bíróság ezért a kereset elutasítása mellett bónuszként arra is kötelezte Rákay Philipet, hogy fizessen meg az államnak 36 000 forint le nem rótt elsőfokú eljárási illetéket, valamint az alperesnek 15 nap alatt 190 500 forint perköltséget. Persze, ha a kormánypárti influenszer fellebbez, az ügy még elhúzódhat egy darabig.

Az Index több cikkben is beszámolt arról, hogy Rákay Philip nemrégiben Fekete-Győr András ex-Momentum-elnökkel is konfliktusba keveredett, amikor is a vlogger a politikus babázós képén gúnyolódott, aztán inkább törölte posztját.

(via Hírklikk, Media1)