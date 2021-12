Meghalt Anry Soós Éva, a Joy magazin egykori főszerkesztőjétől levélben búcsúznak kollégái

Meghalt Anry Soós Éva szerkesztő-újságíró, aki több mint egy évtizedig vezette az ország egyik népszerű divatmagazinját. A Joy szerkesztősége megrendült a korábbi főszerkesztő halálhírén, közleményükben a következőt írták:

Keresgéljük a szavakat; még nem tértünk magunkhoz a megdöbbenéstől. Kortársunk, kollégánk, barátunk nincs többé. Tudtuk, hogy lelkében súlyos terhet cipel – leginkább szeretett édesanyja elvesztése viselte meg. De ismertük őt, és tudtuk, hogy erős, stramm és vagány, ha úgy hozza az élet. Mi sem bizonyította ezt jobban, amint hogy képes volt új életet kezdeni Görögországban, és lépésről lépésre felépíteni önmagát – idegenben. Egyedül volt, de itt is, így is sikeres tudott lenni. És most mégis azzal szembesülünk, hogy elragadta a halál. Az év legsötétebb időszakában hunyt el – már csak néhány napot kellett volna várnia, hogy hosszabbodjanak a nappalok, és újra fény öntse el az életét.

Anry Soós Évától volt kollégái külön-külön is búcsúznak, többen köszönetet is mondtak. Mint kiderült, az egykori főszerkesztő elszántan kereste a fiatal tehetségeket, így a jelenlegi szerkesztőségből többen is úgy érzik, hogy neki köszönhetően vannak még ma is a pályán.

Anry Soós Éva 19 éves volt, amikor a Népszava kulturális rovatának kezdett írni gyakornokként, majd hat évig dolgozott a Kiskegyednél. A Marquard Media felkérésére 2001-ben elvállalta a Joy főszerkesztői pozícióját, 12 évig vezette a lapot – írja a kreatív.hu.