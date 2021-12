Felgyorsítják a magyar vakcinagyár építését

Egyre többet tudunk az omikronról, de messze nem eleget – erről beszélt Kásler Miklós az Emmi által közzétett, Életközelben című beszélgetős műsorban.

A miniszter szerint biztosan annyit lehet tudni, hogy az omikron lényegesen gyorsabban terjed, emellett a harmadik oltások felvételére buzdított. A beszélgetésben szóba került a Pfizer gyógyszere, amely állítólag az omikron ellen is hatásos lehet majd. Kásler Miklós erre azt közölte, hogy nem csak a Pfizer dolgozik ilyen gyógyszeren, de örömmel hallják az erről szóló híreket, ezeknek a gyógyszereknek kezdeményezték a megrendelését.

A tárcavezető a gyermekek oltásával kapcsolatban rögzítette, hogy a gyermekeket minden veszély nélkül lehet oltani, ugyanakkor a gyermekek esetében is maradhatnak a vírusfertőzések utáni későbbi mellékhatások és szövődmények, így emiatt is indokolt az oltásuk. A szilveszteri bulikkal kapcsolatban is elsődlegesen az oltás fontosságát említette.

A tervezett debreceni oltóanyaggyárról is szó esett. Kásler Miklós közölte, a program csúszott, emiatt felgyorsítják a gyár építését. Arról nem beszélt, hogy pontosan milyen vakcinát gyártanának itt, annyit mondott csak, hogy olyan vakcinára tett javaslatot az illetékes grémium, „amelyet várhatóan a további mutációk ellen is lehet alkalmazni, illetve lehet alkalmazni gyermekek oltására is”.

