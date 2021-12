Januárban több oltási akció is lesz, itt vannak a részletek

Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron-vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

Az akcióban ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosokat is felkéri arra, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat. A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton lesz oltási akció.

A Koronavírus.gov.hu oldalán meghirdetett oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon a következő:

2022. január 6–7. (csütörtök–péntek) 14–18 óra között,

2022. január 8. (szombat) 10–18 óra között,

2022. január 13–14. (csütörtök–péntek) 14–18 óra között,

2022. január 15. (szombat) 10–18 óra között,

2022. január 20–21. (csütörtök–péntek) 14–18 óra között,

2022. január 22. (szombat) 10–18 óra között,

2022. január 27–28. (csütörtök–péntek) 14–18 óra között,

2022. január 29. (szombat) 10–18 óra között.

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalra feltöltött videóban György István államtitkár elmondta: a háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, és emellett arra kérik őket, hogy legalább egy januári péntek délután és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül. Ha a háziorvos vállalja, akkor természetesen nemcsak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót.

A háziorvosok számára az országos tiszti főorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati oltási akciónapokra külön térítésre jogosult. Az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosok és helyi lakosság minél szélesebb körű bevonása érdekében a polgármestereket is meg fogja szólítani

– mondta György István, hozzátéve, hogy az Országos Oltási Munkacsoport végzi az előkészületeket, majd véglegesíti a terveket. A további tudnivalókról külön tájékoztatást ígérnek.

A szerdai adatok szerint az elmúlt nap 3359 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 139 beteg. Kórházban 5159 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen.

A Koronavírus.gov.hu oldalán felhívják a figyelmet arra, hogy az oltás mielőbbi felvétele továbbra is lehetséges: a kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással. A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

december 24-én (pénteken) 8–14 óra között,

december 25-én (szombaton) 8–16 óra között,

december 26-án (vasárnap) 8–16 óra között,

december 27–30. (hétfőtől csütörtökig) 8–18 óra között,

december 31. (pénteken) 8–16 óra között,

január 1. (szombaton) 8–16 óra között.

Időpontfoglalásra ide kattintva van lehetőség.

(Borítókép: Vajda János / MTI / MTVA)