Nőtt a fertőzöttek száma, karácsonykor sem állnak le az oltással

Szerdára 3359 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 139 beteg. Kórházban 5159 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzat tájékoztató oldalra feltöltött adatokból.

A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497-en pedig már a harmadik oltást is felvették.

410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497-en pedig már a harmadik oltást is felvették. A járvány kezdete óta összesen 1 233 744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

233 744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett.

167 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 1 060 360 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 135 217 főre csökkent.

Egy nappal korábban 1985 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 132 ember. Kórházban 5527 beteget ápoltak, közülük 501-en voltak lélegeztetőgépen. A koronavírus elleni oltást hétfőről keddre 6 232 575 ember kapta meg, közülük 5 945 349 fő megkapta a második vakcinát, 3 114 011-en pedig a harmadik oltást is felvették.

A koronavirus.gov.hu oldalán felhívják a figyelmet, hogy az oltás mielőbbi felvételére továbbra is biztosított a lehetőség: a kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással. A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

December 24-én (pénteken) 8–14 óra között.

December 25-én (szombaton) 8–16 óra között.

December 26-án (vasárnap) 8–16 óra között.

December 27–30. 8–18 óra között.

December 31. (pénteken) 8–16 óra között.

Január 1. (szombaton) 8–16 óra között.

Időpontfoglalásra ide kattintva van lehetőség.

Hétfőn az összesített, péntektől vasárnapig terjedő adatokat közölve 10 105 új fertőzöttről és 366 koronavírusos beteg haláláról számoltak be. Az aznapi adatok szerint 5537 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 503-an voltak lélegeztetőgépen. Az egy héttel ezelőtti adatokhoz képest is látszik a csökkenés: múlt hét kedden még 3575 új fertőzöttről és 195 halálesetről számoltak be a hatóságok.

Szintén hétfőn derült, ki, hogy már tizenöt, a koronavírus omikron-variánsához köthető esetet azonosítottak Magyarországon. December 18-án még csak három omikronos esetről lehetett tudni Magyarországon.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)