Javul a helyzet, 2000 alatt az új fertőzöttek száma

7428 mintavétel alapján 1985 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon az utóbbi 24 órában, miközben meghalt 132 páciens a fertőzésben – közölték kedden a koronavirus.gov.hu oldalán. Mindez jelentős csökkenést jelent az előző heti adatokhoz képest.

Jelenleg összesen 138 069 fertőzöttet tartanak számon az országban. Kórházban 5527 beteget ápolnak, közülük 501-en vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus elleni oltást 6 232 575 ember kapta meg, közülük 5 945 349 fő megkapta a második vakcinát, 3 114 011-en pedig a harmadik oltást is felvették.

Hétfőn az összesített, péntektől vasárnapig terjedő adatokat közölve 10 105 új fertőzöttről és 366 koronavírus beteg haláláról számoltak be. Az aznapi adatok szerint 5537 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 503-an voltak lélegeztetőgépen. Az egy héttel ezelőtti adatokhoz képest is látszik a csökkenés: múlt hét kedden még 3575 új fertőzöttről és 195 halálesetről számoltak be a hatóságok.

Szintén hétfőn derült, ki, hogy már tizenöt, a koronavírus omikron variánsához köthető esetet azonosítottak Magyarországon. December 18-án még csak három omikronos esetről lehetett tudni Magyarországon. A két nappal ezelőtti adatokat a Neumann magánlabor közölte, ahol a két első esetet, majd a további gyanús eseteket vizsgálták. A kormányzati oldalon most azt írták, hogy ezeket az eseteket a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjában azonosították, ahol további omikron-gyanús mintákat is vizsgálnak.

Mindeközben egy nemzetközi összehasonlítás arra világított rá, hogy Magyarországon – más országokhoz képest – szinte alig vannak korlátozások a járvány, illetve az egyre inkább terjedő omikron-variáns miatt.

