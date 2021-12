Karácsonykor az átlagosnál is több ételt dobunk ki

Magyarországon átlagosan 65 kilogramm élelmiszerhulladékot termelnek az emberek egy évben, amelynek a fele elkerülhető lenne, ráadásul ez a mennyiség karácsonykor jelentősen emelkedik.

Éppen ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszerpazarlás-megelőzési programja, a Maradék nélkül összefoglalta azokat a legfontosabb, mégis egyszerű, gyakorlatias tanácsokat, amelyek segíthetnek csökkenteni a karácsonyi élelmiszerpazarlást.

A hivatal kifejti, hogy a karácsonyi időszakban az átlagosnál is több étel végzi a szemetesben, mert ilyenkor nagyvonalúbban állunk az étkezésekhez, és szeretjük elhalmozni a szeretteinket is a kedvenc fogásaikkal. Emiatt a Nébih összefoglalta, hogy melyek azok a kevés energiabefektetéssel is betartható tanácsok, amelyekkel hatékonyan csökkenthetjük a pazarlást, ráadásul időt és pénzt is spórolhatunk.

Alapigazság, hogy ne vásároljunk több élelmiszert, ne főzzünk többet és ne szedjünk ki többet a tányérunkra, mint amennyit biztosan meg tudunk enni maradék nélkül!

Az élelmiszerpazarlás megelőzése a tudatos tervezéssel kezdődik, ezért reálisan kell felmérni a családtagok, illetve vendégek várható étvágyát, és ennek megfelelően megtervezni a karácsonyi menüt. Érdemes olyan ételeket is készíteni, amelyek kevésbé romlandók, vagy jól fagyaszthatók.

Ha mégis túl sok ételt készítettünk, érdemes a vendégeinknek csomagolni belőle. Ha mindezt már előre látjuk, érdemes egyeztetni is velük, hogy hozzanak magukkal tároló dobozt. Ha előre tudjuk, hogy a vendégeink is készülnek valamilyen étellel, süteménnyel, építsük be azt a menübe, ők is örülni fognak, ha értékeljük a munkájuk gyümölcsét.

Karácsony előtt érdemes kiüríteni a hűtőt és a fagyasztórekeszt is, gondolva arra, hogy a karácsonyi fogásoknak legyen elég hely. A fagyasztóban raktározott alapanyagokat egyébként magához az ünnepi menühöz is felhasználhatjuk.

Fontos odafigyelni, hogy a hűtő megfelelő hőmérsékleten – 0 és 5 °C között – működjön, és arra is, hogy az ételek ne maradjanak sokáig szobahőmérsékleten. A Maradék nélkül útmutatói segítséget nyújtanak abban, melyeket érdemes lefagyasztani.

Ha a fentieknek megfelelően gondoskodtunk a maradékok biztonságos tárolásáról, még mindig hátra van a legfontosabb rész, idővel el is kell azokat fogyasztani. A hűtőben és a fagyasztóban való tárolás javasolt időtartamáról nyújt információt a Maradék nélkül tárolási útmutatója.

Sem a hűtés, sem a fagyasztás nem pusztítja el a kórokozókat, csak lassítja a szaporodásukat! A hűtőből kivett maradékokat ezért fogyasztás előtt mindig alaposan forraljuk fel, így védekezhetünk leginkább az élelmiszerfertőzésekkel szemben.

A kutatások szerint azok a gyerekek, akik közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek az ételkészítésről, és látják, hogy mennyi munkával, odafigyeléssel jár egy tál étel előállítása, sokkal kevésbé pazarolnak, ezért érdemes őket bevonni a munkafolyamatokba.

A maradékokból egy kis kreativitással akár új fogásokat készíthetünk, ebben is segít Maradék nélkül weboldala.

Karácsonykor nagyon sokan boltban vásárolt édességet ajándékoznak. Jó, ha tudjuk, hogy ezeknek a termékeknek minőségmegőrzési ideje van, vagyis általában a lejárat után is biztonságosan fogyaszthatók, főleg, ha nem voltak felbontva. Ezt általában egyszerű szemrevételezéssel el tudjuk dönteni. Ha fogyaszthatósági időt látunk a csomagoláson, akkor viszont ne kísérletezzünk az adott termékkel miután lejárt. A fogyaszthatósági idő ugyanis a gyorsan romló, emiatt kockázatosabb árucikkek lejárati idejének jelölésére szolgál.

(via Nébih)