Több ezer rendvédelmi munkavállaló kimarad a pénzosztásból

Csak akkor jár a hathavi bérnek megfelelő fegyverpénz a katonáknak, a rendőröknek és a büntetés-végrehajtás alkalmazottainak, ha január 31-éig beoltatják magukat – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből.

Nyáron derült ki, hogy 2022 elején egy összegben hathavi fizetésüket megkaphatják a rendvédelmi dolgozók fegyverpénz gyanánt, akkor azonban ezekről a feltételekről még nem volt szó. Eredetileg az első ilyen kifizetés 2023-ra lett volna esedékes, aztán előrehozták inkább a jövő évi országgyűlési választások előttre azzal, hogy az új belépőkre is vonatkozik, azonban vállalniuk kell a háromévnyi szolgálatot, a munkaviszonyuk előbbi megszűnése esetén ugyanis a teljes hathavi juttatást vissza kell fizetni. Azonnali lemondás vagy fizikai alkalmatlanság esetén a fegyverpénzt időarányosan kellene visszafizetni egy 2019-es kormánydöntés szerint.

A fegyverpénzre a rendőrség hivatásos állományának tagjai, a katonák, a katasztrófavédelmisek, a terrorelhárítók, az idegenrendészetisek, a büntetés-végrehajtásban dolgozók, valamint a NAV-pénzügyőri munkakörben dolgozók jogosultak. A fegyverpénznek felső határa nincs, így a milliós fizetéssel rendelkező felső vezetők is ugyanúgy kapják meg, mint a körülbelül 200-230 ezer forintért dolgozó kezdő rendőrök. Most azonban kiderült, a régebb óta dolgozóknak is visszafizetési kötelezettségtől kell tartaniuk abban az esetben, ha január 31-éig nem oltatják be magukat.

A nem a hivatásos állomány tagjainak, az iskolaőröknek, olyan rendőröknek, akik nyugdíjból mentek vissza dolgozni, a szenior állomány tagjainak, a próbaidőn lévőknek, a felmentési, lemondási időt töltőknek viszont nem jár a pénz. Powell Pál, a Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának vezetője az rtl.hu-nak azt mondta:

Előfordulhat, hogy két dolgozó ugyanabban az irodában végzi a munkáját, de az egyik kap pénzt, míg a másik nem.

Szerinte a szabályozás több pontja is elfogadhatatlan, hiszen mintegy 15 ezer rendvédelmi munkavállaló a pénzosztásból teljesen kimarad. Megoldást szerinte egyedül az jelentene, ha a teljes létszámra kiterjesztenék a juttatást.

(via rtl.hu)