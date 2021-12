Rusvai Miklós: Akár húsz oltást is be lehet adni

Az emberi szervezet akár húsz oltást is elbír, tehát nem lesz baj akkor se, ha egy negyediket is be kell adatni majd – mondta Rusvai Miklós állatorvos-virológus a Blikknek adott interjúban.

Kifejtette: szerinte minél előbb elkezdik a negyedik oltás beadását idehaza, annál jobb. Arra a kérdésre pedig, hogy a szervezet elbírja-e a négy oltás, azt mondta:

Akár húszat is elbír. Hiszen ott az influenzaoltás, amiből sokan évente felveszik az újat és számos immunizálás van, ide értve például a kullancsencephalitis ellenit, amit rendszeresen alkalmazni kell. Ezeknek az oltásoknak nincs felső határa.

Hozzátette: az egyes oltások közt négy hónapnak azért el kell telnie, ez egy immunológiai minimumérték. Eddig az előző oltás hatásának is mindenképp tartania kell – mondta, majd hozzátette, hogy a hatékonysági határ viszont hat hónap szokott lenni, „azon túl már nemigen szokott érvényes immunválasz lenni”, vagyis hamarosan esedékes lesz a kérdés azoknál, akik az elsők között kapták meg a harmadik oltást.

Rusvai arról is beszélt, hogy bár támogatja az oltást, annak nem híve, hogy kötelezővé tegyék.

Még az egészségügyben esetleg elfogadom a kötelezővé tételt, de máshol nem tartom indokoltnak, az önkéntességet pártolom

– fogalmazott.

Végezetül leszögezte, hogy az oltás jó minden változat ellen, így az okmikron ellen is. Ráadásul az eddigi alapján „úgy hírlik”, hogy a mutáns vírus nem okoz súlyos betegséget.

Vagyis én inkább már most szeretnék átfertőződni, mert jó immunitást kizárólag a fertőzés átvészelése eredményez

– mondta Rusvai Miklós.

(via Blikk)

(Borítókép: Komka Péter / MTI / MTVA)