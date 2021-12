A járvány előtti időszakban hazánkban is egyre inkább szokássá vált szállodában tölteni az ünnepeket. 2019-ben és az azt megelőző években a hotelek foglaltsága a karácsonyi időszakban 75-80 százalék körüli volt, míg szilveszterkor számos szálloda telt házzal üzemelt.

„Az előfoglalási adatok alapján idén ennél egy fokkal visszafogottabb forgalomra készülünk, a vidéki szállodák foglaltsága jelenleg félház körüli, míg a szilveszteri időszakra vonatkozóan hatvan-nyolcvan százalékos adatokat látunk, telt házról egyelőre nincs tudomásunk. Bízunk benne, hogy az utolsó pillanatig javulni fog a helyzet, és a családok akár spontán is úgy döntenek, hogy elutaznak az ünnepekre” – jelentette ki az Indexnek Baldauf Csaba.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke kiemelte, hogy a szállodaipar a negyedik hullám őszi megjelenése óta tartott a komolyabb lezárásoktól, de a kormány végül más utat választott a védekezésben, így a hotelek az elmúlt hónapokban a vártnál jóval több vendéget fogadtak.

Lényegesen jobban alakult az őszi időszak, mint amire előzetesen számítani lehetett. Szeptemberben és októberben voltak olyan régiók, ahol a belföldi vendégéjszakák száma meghaladta vagy megközelítette a 2019-es adatokat. A nem várt pozitív időszak után novemberben érezhetően elbizonytalanodott a piac, komoly visszaesést jelentett a konferenciák és egyéb rendezvények lemondása, de a családok is megtorpantak, és sorra mondták le szállodai foglalásaikat betegségre, iskolai karanténkötelezettségre hivatkozva

– mondta Baldauf Csaba, hozzátéve, hogy a visszaesést mérsékelték azok a még gyerek nélküli párok, akik ezekben a hetekben is bátrabban indultak útnak.

„Most nagyjából stagnálást, illetve minimális növekedést látunk, ami az ünnepek közeledte mellett az év végi szabadságokkal és a járványügyi helyzet javulásával is összefüggésbe hozható” – tette hozzá a MSZÉSZ elnöke, aki beszélt arról is, hogy Budapesten ennél egy fokkal rosszabb a helyzet, számos országban ugyanis jelenleg is lezárások vannak, így a külföldi turistacsoportok jelentős része lemondta az utat. Ennek ellenére az egyéni látogatóknak köszönhetően még így is lényegesen több turista van most Budapesten, mint a tavalyi év azonos időszakában, vagyis a fővárosban is elindult egyfajta kilábalás.

A szektor bízik abban, hogy ez a fajta javuló tendencia januárban és februárban is folytatódik, az év eleji előfoglalási adatok ugyanis még finoman szólva sem fényesek. A helyzet ugyanakkor sokat javulhat, de ehhez az kell, hogy a legfőbb küldő országokban, így például Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is csökkenjenek az esetszámok.

Milyen óvintézkedésekre számíthatunk vendégként?

A dolgozóknak a szálloda egész területén kötelező a maszkviselés.

A recepcióknál és a büféknél plexifalat helyeztek el.

A közös tereket, lifteket és az egyéb, gyakran használt felületeket folyamatosan fertőtlenítik.

Van olyan szálloda, amely saját hatáskörben a vendégekre vonatkozóan is elrendelte a maszkviselést, emellett van, ahol a foglaláshoz védettségi igazolvány is kell. Ezek a szabályok ugyanakkor nem általánosak, a legtöbb szálloda maszk és védettségi igazolvány nélkül látogatható.

Baldauf Csaba ezek mellett hangsúlyozta: a szállodaiparban dolgozók nyolcvan százaléka be van oltva, és egyelőre nem tud olyan hotelről, ahol bevezették volna a kötelező oltást.

„Az alkalmazottak pontosan tudják, mit jelentene egy újabb lezárás, így igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy elkerüljük. Nem titok, hogy az elmúlt hetekben az oltatlan kollégáknak egy jelentős része megbetegedett, és sajnos volt olyan is, akit elvesztettünk. E történetek hatására is sokan döntöttek úgy, hogy korábbi elhatározásukkal ellentétben mégis felveszik a vakcinát” – mutatott rá az MSZÉSZ elnöke.

(Borítókép: Yamil Lage / AFP)