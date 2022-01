Hadházy Ákos: A Fidesz romapolitikája a legundorítóbb aljasság

A lap által ismertetett hangfelvétel szerint Sztojka Attila azt is megemlítette, hogy „mindenkiről jönnek hírek”, BM-esként pedig mindenkiről sok mindent tud. „Azt is tudom, hogy mikor beszélt kivel, meg hogyan” – fogalmazott.

Sztojka Attila fenyegetőzött is, hogy BM-es politikusként tudja, hogy ki mit csinált és kivel beszélt. A módszer egyébként nem új. Farkas Flórián a Híd a munka világába program megszavazásáról pl. jegyzőkönyvbe mondta, hogy ez a program azért is van, mert ő megígérte a képviselőknek, hogy munkaszerződést fog nekik adni. Később egy hasonló ügyben, egy másik hangfelvétel ügyében indult is már nyomozás, ott is Farkas Flórián nevében ígértek munkaszerződéseket. Amit a Fidesz romapolitikának hív: a legundorítóbb aljasság