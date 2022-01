A megoldás kulcsa most az ön kezében van – levelet kapott Karácsony Gergely

Bús Balázs szerint Óbuda lakosságát hónapok óta bizonytalanságban tartja a kerület baloldali városvezetése a Mocsárosdűlővel kapcsolatban.

Én mint a kerület korábbi polgármestere, aki lokálpatriótaként és választott helyi képviselőként is figyelem városrészünk életét, hadd figyelmeztessem arra, hogy a megoldás kulcsa most az ön kezében van. Annak érdekében, hogy a problémát tisztán értse, és esetlegesen ne csak párttársainak félretájékoztatásából értesüljön a helyzetről, röviden felvázolom a problémát és annak megoldását.

Bús Balázs levelében emlékeztetett: 2020-ban a településszerkezeti terv felülvizsgálata során a Fővárosi Önkormányzat a Mocsárosdűlő területének egy részét természeti területté minősítette vissza, de egy részén, 268 ezer négyzetméteren a beépíthetőség megmaradt.

Fent említett 268 ezer négyzetméter zöldterület van veszélyben, amely a hatályos településszerkezeti terv szerint továbbra is beépíthető, és erre vonatkozóan tanulmányterv is készült. Itt szeretném megjegyezni, hogy ezen tanulmányterv 2018-ban nekünk, az akkori polgári-jobboldali városvezetési többségnek is bemutatásra került. Mi ezt akkor is egyértelműen elutasítottuk, majd változtatási tilalmat rendeltünk el az egész területre, ami a mai napig hatályban van.