A hétvégi adatok szerint lassul a járvány

Az elmúlt három napot lefedő összesített adatok szerint 14 655 új koronavírusos megbetegedést igazoltak hétfő reggelre Magyarországon, 8790-nel többet, mint egy héttel korábban – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból. Péntekre 6524 új fertőzöttet regisztráltak, míg az elmúlt három napban átlagosan kevesebb mint 5000 ember kapta el a koronavírust, vagyis úgy tűnik, valamelyest csökken a járvány terjedése.

A fertőzöttek száma ezzel 1 297 612 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 111 895. Jelenleg 2931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 281-en vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 167 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 39 947 főre emelkedett.

Eddig 6 292 759 embert oltottak be, közülük 6 027 578-an már a második oltást is megkapták, míg 3 286 577 fő a harmadik vakcinát is felvette.

A koronavírus omikron-variánsa már Magyarországon is terjed, sőt Cipruson már újabb változatot fedeztek fel, a deltakront, amely keresztezi az omikron és a delta tulajdonságait, ám Michalisz Hadjipandelasz ciprusi egészségügyi miniszter szerint nem kell aggódni miatta egyelőre.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)