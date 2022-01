Viharos széllökések és köd miatt adtak ki figyelmeztetést

Péntek reggel a zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet zsugorodik, de az északkeleti, keleti harmadban helyenként tartósan megmaradhat. Másutt napközben többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, majd az esti óráktól észak felől felhősödés kezdődik – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken a ködös tájakon előfordulhat ónos szitálás és hószállingózás. Az északnyugati szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon és a főváros térségében erős, néhol viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és plusz 8 fok között várható, de a tartósan ködös részeken ennél jóval hidegebb, míg az északnyugati országrészben pár fokkal melegebb is lehet. Késő este általában plusz 4 és mínusz 8 fok közötti értékeket mérhetnek.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Délután szakadozott frontális felhőzet vonul dél, délnyugat felé, ebből néhány helyen előfordulhat záporos csapadék. Emellett az északkeleti, keleti harmadban ismét terjeszkedik a zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet, ezeken a tájakon ónos szitálás, hószállingózás sem kizárt. A keleti megyék kivételével az északnyugati, északi szelet kezdetben nagy területen kísérik élénk, az Észak-Dunántúlon erős, viharos lökések is, később fokozatosan veszít erejéből a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul, de a szélvédett, illetve kevésbé felhős, hófödte részeken mínusz 10 fok alá is hűlhet a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint éjszaka az Északi-középhegység térségében és az északkeleti, keleti megyékben sűrű zúzmarás köd képződhet, mely pénteken napközben várhatóan tartósan meg fog maradni, csak lassan javulnak majd a látási viszonyok. A ködös területeken ónos szitálás, hószállingózás kialakulhat. A meteorológiai szolgálat emiatt első fokú figyelmeztetést adott ki az ország keleti megyéire.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Napközben az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében megerősödik az északnyugati szél, melyet helyenként viharos lökések is kísérhetnek, melyek akár az óránkénti 60–70 kilométeres sebességet is elérhetik. A Dunántúli-középhegység magasabb csúcsain ennél erősebb lökések is előfordulhatnak. Szombatra virradó éjszaka csak lassan, fokozatosan veszít erejéből a szél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat emiatt első fokú jelzést adott ki széllökések miatt az érintett területeken.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

