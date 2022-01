A Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította a Völner-ügyben tett feljelentést

A DK hivatali visszaélés miatt tett feljelentést a Völner-ügyben eljáró ügyész és hivatali felettese ellen. „Mi indokolhatja azt, hogy a magyar kriminalisztika eddigi legsúlyosabb vesztegetési ügyének fő gyanúsítottja még mindig szabadlábon járhat-kelhet?” – tette fel a kérdést az ellenzéki párt tavaly decemberben.

Friss közleményében a Fővárosi Főügyészség ismertette: a feljelentés lényege szerint a Központi Nyomozó Főügyészség ügyben eljáró ügyésze, illetve ügyészei azzal szegték meg hivatali kötelességüket, hogy nem indítványoztak a korrupciós ügyben gyanúsított Völner Pállal szemben személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést, és ezzel jogtalan előnyhöz kívánták juttatni a politikust.

Az ügyészség szerint azonban a feljelentésben írtakkal ellentétben a büntetőeljárásról szóló törvény nem határoz meg olyan esetet, amikor az ügyész a letartóztatást köteles indítványozni. Ellenben a törvény előírja, hogy büntetőeljárásban alapvető jogot korlátozni csak a törvényben meghatározott okból, módon és mértékben lehet, feltéve, hogy az elérni kívánt cél kisebb korlátozással nem biztosítható.

Az eljárási törvény rendelkezései alapján, a fokozatosság és az arányosság elve azt is magában foglalja, hogy kényszerintézkedés alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az elérni kívánt cél kényszerintézkedés alkalmazása nélkül nem biztosítható. A letartóztatás ugyanis nem cél, hanem eszköz, így az eljáró ügyésznek, bírónak mindig mérlegelnie kell azt, szükséges-e a letartóztatás a büntetőeljárás eredményes lefolytatásához

– olvasható a Fővárosi Főügyészség közleményében.

Arra is kitértek, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség Völner Pál és társai cselekvőségét érintően széles körű nyomozást folytat. Továbbá felterjesztést tett a legfőbb ügyészhez a fideszes politikus mentelmi jogának felfüggesztésére, amit a legfőbb ügyész az Országgyűlésnél kezdeményezett, majd amikor a parlament ezt jóváhagyta, akkor ezt követően a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Völner Pált.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség azzal zárta a közleményét, hogy megállapították: az eljáró ügyészek nem követtek el bűncselekményt, ezért a feljelentést elutasították.

Idén januárban a Demokratikus Koalíció ismeretlen tettes és bűnsegédei ellen is feljelentést tett a Völner-ügyben. Az ellenzéki párt szerint „hiába egyértelmű, hogy a Völner-gate az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botránya”, Völner Pál továbbra is szabadlábon van. A párt januári közleményében azt is írták: az, hogy Völner Pál a mai napig nem került sem előzetes letartóztatásba, sem házi őrizetbe, felveti a politikai befolyásolás lehetőséget.

(Borítókép: Völner Pál. Fotó: Soós Lajos / MTI)