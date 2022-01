Az ellenzék szerint a 2022-es választás klímaválasztás is lesz

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint a következő kormány a klímaválság szempontjából kritikus időszakban lesz döntési pozícióban.

A 2022-es választás klímaválasztás is lesz egyben. Ha marad a mostani ámokfutás, nem lesz jövője a magyarságnak

– jelentette ki az ellenzéki politikus. Hozzátette: a közmédia hiánya miatt nem indult társadalmi vita a klímaválságról, holott annak a térségünk fokozottan kitett.

Szél Bernadett számításai szerint több mint 3000 olyan kiemelt beruházás született, amelyben a meggyorsított eljárások miatt nem érvényesülhettek a zöld szempontok. Nagy probléma az orosz gáztól való függés és a lakások megfelelő szigetelésének a hiánya is.

Ez vezetett oda, hogy orosz gázzal fűtjük a magyar utcákat. Mi évente 150 ezer lakás leszigetelését vállaljuk, ha kormányra kerülünk

– ígérte az ellenzéki politikus. Azt is kifejtette: kardinális kérdés lesz átállni a megújuló energiákra, miközben a szélenergiát gyakorlatilag betiltották Magyarországon, a napenergiát pedig megadóztatták. Szerinte félő az is, hogy „egy korrupt rendszer” az alternatív átállás során is súlyos pénzeket tüntetne el. A következő kormány adós lesz egy atomenergiáról szóló szakmai vitával.

A kormányváltás után feltárjuk Paks 2 valódi tartalmát, amelyet egy korrupciós projektnek értékelünk. Az EU-tól sok pénzt remélhetünk, ha azt korrekt módon használjuk majd fel. Orosz gáz és orosz atom helyett olcsó megújuló energiaforrásokra átállni jó üzlet lesz

– vázolta a zöld jövőt az ellenzéki politikus. Arról is beszélt, hogy 2030-ra Magyarországnak 35 százalékban megújuló energiaforrásokon kell alapulnia. Továbbá célzott ipartelepítésre van szükség a jobb foglalkoztatás eléréséhez.

A Márki-Zay-kormány tudni fogja azt, hogy a jövő vagy zöld, vagy nem létezik

– fogalmazott Szél Bernadett.

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke „az elmúlt 12 év hatalmas kormányzati károkozásával” kapcsolatban azt mondta: az intézményrendszer hatósági lerombolása azért történt, hogy gátlástalanul lehessen a zöldfelületeket és a nagytavainkat pusztítani Magyarországon.

Az ellenzéki politikus szerint Orbán Viktor nem ismerte fel, hogy a világ legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás, ezért is vétózta meg Brüsszelben az Európai Unió szigorúbb klímacélkitűzéseit, itthon pedig félretájékoztatta a közvéleményt. Schmuck Erzsébet ugyanakkor hangsúlyozta: a klímaváltozás területén a hatpárti összefogás komoly lépések megtételére készül. 2030-ra 30 százalékra csökkentenék a szén-dioxid-kibocsátást, és ahol csak lehet, ott javítanák az energiahatékonyságot.

Az ellenzéki politikus azt is mondta: Márki-Zay Péter kormánya készen áll a feladatra, vissza kell állítani a megfelelő intézményrendszert, illetve önálló klímaügyi minisztériumra van szükség.

Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője paradigmaváltásáról beszélt, az agglomerációs településeken korlátoznák a belterületbe vonást, a zöldfelületek növelésével pedig élhetőbbé tennék a településeket. Azt is kiemelte, hogy a közösségi és a nem motorizált közlekedésnek az autós közlekedés valódi alternatívájává kell válnia, illetve az ellenzék a közösségi közlekedés éves bérleteit is a cafeteria-rendszer részévé tenné.

Folytatnák a vasútvonalak villamosítását ott, ahol ez nem jár környezetrombolással. Integrált közlekedési szervezetek létrehozása a céljuk, amelyekben az érintett települések vezetőinek valódi döntéshozókká kell válniuk. Prioritás lenne a gyalogos, kerékpáros és mikromobilitási közlekedés, valamint az autómegosztási szolgáltatások fejlesztése.

Tordai Bence a fideszes államtitkároknak azt üzente, hogy nem kell 600 méterre beülni a szolgálati limuzinba, amit a sofőr vezet. Az úthálózat fejlesztésnél a meglévő infrastruktúra karbantartására is figyelnének.

Emellett használatarányos útdíjak kellenek a mostani gépjárműadó helyett, aminek az egészét visszaadnák az önkormányzatoknak. Ki kell vezetni a fosszilis alapú közlekedést, és zöld átállásra kell ösztönözni a kevésbé tehetős embereket is. A parkolóinfrastruktúra (B+R és P+R) fejlesztésére is szükség lesz, amivel érdemben lehetne csökkenteni az ingázók számát. „Az Egységben Magyarországért kormánya zöld lesz” – szögezte le az ellenzéki politikus.

