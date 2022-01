Használják ki a mínusz 8 Celsius-fokot, a jövő hét ennél durvább lesz

Felhős, borult idő várható vasárnap, néhol havas eső vagy hózápor is kialakulhat – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az Időkép jövő hét elejére már mínusz 19 Celsius-fokot ír prognózisában.

Napközben a nyugati országrészben erősen felhős vagy borult idő várható, itt csak délutántól csökken a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlon akár tartós havazás is lehet, néhol átmeneti havas eső, eső sem kizárt.

Az OMSZ összesen hat megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér, Veszprém, Vas, Zala) adott ki citromsárga riasztást a gyenge hófúvás miatt. E megyékben 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat, vagy a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet – írták.

Előrejelzésük szerint keleten változóan felhős időre lehet számítani, helyenként itt is kialakulhat hózápor. Az ég estére, késő estére derül majd ki.

Napközben az északi, északnyugati szél a Tiszántúlon erős lesz, néhol viharossá fokozódhat. Az északkeleti határ környékén és a Dunántúli-középhegységben hófúvás is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +3 Celsius-fok között alakul. Késő estére többnyire -1 és közé hűl le a levegő, de néhol ennél hidegebb is lehet.

Hétfőn is lehet még havazás

A jövő hét első napján az ország legnagyobb részén derült, napos időre számíthatunk. A nyugati, északnyugati határnál lehetnek ugyan erősen felhős, illetve borult területek, de a déli órákban ott is kiderül az ég.

A nyugati határnál előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, de komolyabb mennyiségű csapadék nem várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás is.

A maximum-hőmérséklet többnyire 0 Celsius-fok körül alakul. Északkeleten viszont akár fagypont alatti értékre is lehet számítani.

Jön a –19 Celsius-fok, befagynak a tavak

Az Időkép szerint kedden az ország nagy részén derült, szélcsendes lesz az idő, erős fagyra készülhetünk, a hóval borított tájakon

A napos délelőttöt követően észak felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol szállingózhat a hó. A légmozgás gyenge marad. Napközben az északkeleti határ közelében -7, -3, máshol -2, +3 Celsius-fokra lehet számítani.

Az erős fagyok miatt jó esély van arra, hogy a nagyobb tavakon – köztük a Balatonon is – is összefüggő, erős jégtakaró jelenik meg. Azt viszont senkinek sem ajánljuk, hogy emiatt a jégre merészkedjen, ezzel kapcsolatban már a rendőrség is adott ki egy figyelmeztetést az elmúlt napokban.

(via met.hu, Időkép)

(Borítókép: Balázs Attila / MTI)