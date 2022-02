Valódi nagyágyú került Gattyán György pártjába

A hétvégén erősítette meg a Megoldás Mozgalom vezetője, hogy világválogatott labdarúgóval erősíti meg csapatát. A hatvanegyszeres válogatott, hétszeres világválogatott és egyszeres Európa-válogatott magyar futballista, edző, Détári Lajos a Megoldás Mozgalom listáján Kőbánya–Kispest körzetében indul az idei parlamenti választásokon. Az 58 éves egykori Honvéd-futballista ellenfele a budapesti 9. sz. országgyűlési egyéni választókerületben az ellenzéki összefogás ottani nyertese, a DK-s Arató Gergely és a fideszes Pap Sándor lesz – írja a Blikk.

Gattyán György azt mondta,

Détári Lajos egy ország példaképe, 61-szeres magyar és hétszeres világválogatott, aki szeretne visszaadni a társadalomnak és annak a körzetnek, aminek annyi mindent köszönhet. Szív, ész és bátorság jellemezte a pályán, s most a civil életében is a közjó szolgálatát választja.

Persze nem a népszerű Döme az első labdarúgó a hazai politikában. A Ferencváros korábbi kapusa, Géczi István még a rendszerváltás előtt, 1985–1990 között volt országgyűlési képviselő, és 1990-ig a javaslatára létrehozott Ifjúsági és Sportbizottság elnöke.

A rendszerváltás után a szintén fradista Fenyvesi Máté került be az új parlamentbe, az 1998-as országgyűlési választáson az FKGP színeiben jutott be az Országgyűlésbe, majd 2002-ben újra egyéni képviselőként szerzett mandátumot, ezúttal a Fidesz jelöltjeként. Orbán Viktor is volt igazolt focista Felcsúton, csak ő nem profi szinten játszott.

(Borítókép: Détári Lajos 2016. június 21-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)