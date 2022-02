Márki-Zay Péter: Negyven százalék esélyem van a győzelemre

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje londoni látogatásán interjút adott a Financial Times vezető külpolitikai elemzőjének, Gideon Rachmannak.

A podcastműsorban többek között arról kérdezték Márki-Zay Pétert, mennyi esélyt lát Orbán Viktor legyőzésére. A baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint 40 százalék – ennyit jósolt néhány londoni elemző is számára az előválasztás megnyerése után, ezért ő is ezt szokta válaszolni.

Márki-Zay Péter szerint Orbán Viktor egy olyan „tökéletes rendszert” épített ki az elmúlt évtizedben, amely szinte legyőzhetetlen. Ugyanakkor az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint

még 12 évnyi orbáni agymosás és a propagandagépezet erőteljes működése ellenére is van esély a győzelemre”, ez pedig a magyarok „csodálatos ellenálló képességének” a jele.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint nem egyenlő feltételek mellett zajlik a választási küzdelem, mert a média jelentős részét a kormányoldal uralja. Márki-Zay arra is panaszkodott, hogy míg az előválasztáson 850 ezren vettek részt, a két fordulóban pedig összesen 1,3 millióan szavaztak, ennek ellenére a közmédia nem tudósított róla. Őt pedig azóta sem engedték be a tévébe, miközben szerinte az ő álláspontjára is kíváncsiak lennének az emberek a fontos kérdésekről.

Mindezek ellenére, ha sokan elmennek szavazni, és megmarad az ellenzéki egység, akkor képesek legyőzni Orbánt. Ha mégsem, akkor további négy évet kapnak, de „remélhetőleg nem kétharmados többséggel”.

