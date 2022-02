Keresztes László Lóránt volt a vendége az ATV Egyenes beszéd című műsorának szerda este. Az LMP frakcióvezetője szerint jelentős dolgok történtek Moszkvában, de nem pozitív értelemben. Orbán Viktor kijelentését, amelyben azt állította, hogy a Paks II. projekt ragyogóan halad, az ellenzéki képviselő hatalmas hazugságnak nevezte.

Az orosz tervdokumentáció tartalmilag és minőségileg sem megfelelő. Ha pedig politikai alkudozás tárgyává kívánják tenni a nukleáris biztonság kérdését, az egyenesen hajmeresztő. Ezért is javasoltuk a nemzetbiztonsági bizottság összehívását, hiszen pontosan tudjuk, hogy mekkora orosz nyomás nehezedik a kormányra a bővítés kapcsán

– jegyezte meg Keresztes László Lóránt.

Az Országos Atomenergia Hivatal tavaly szeptemberben az engedélyeket nem minősítette kiadhatónak a Roszatom által kiadott dokumentumok ismeretében. Az LMP frakcióvezetője szerint Süli János miniszter félretájékoztatta a közvéleményt, amikor azt állította, hogy év elejére várható a létesítési engedély.

Ehhez képest Szijjártó Péter elismerte, hogy nem is adtak be minden kérvényt. Az is megdöbbentő, hogy a két miniszter, Palkovics László és Süli János között egyfajta politikai háború kezdődött, ami azzal végződött, hogy utóbbit látványosan félreállították. Ez megint csak arra utal, hogy egy ilyen súlyú ügyet politikai kérdésként kezelnek, ami elfogadhatatlan. Itt csakis a magyar emberek biztonsága és érdeke lehetne szempont