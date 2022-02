YouTube-csatornát indított Orbán Viktor

A Facebook és Instagram oldalak után itt a miniszterelnöki YouTube is!

A miniszterelnök néhány napja indította el YouTube-csatornáját, jelenleg mindössze 350 feliratkozónál jár.

Orbán Viktor korábban csak a Facebookon és az Instagrammon volt jelen, most azonban a legnépszerűbb videómegosztó oldalra is regisztrált. Egyelőre csak néhány korábbi televíziós szereplése, valamint a Facebookon is látható rövid videói kerültek fel a csatornára.

Nem idegen a közélet szereplőitől, hogy a YouTube-ra is gyártanak tartalmakat, ám a főleg fiatalabb korosztály által látogatott felületen inkább a lazább, kevésbé politizálóbb videók népszerűek. Gyurcsány Ferenc ex-miniszterelnök is megtalálható például a YouTube-on, ő leggyakrabban főzni szokott, valamint kérdezz-felelek videókat készít. Gyurcsány Ferencnek már közel 30 ezer feliratkozója van.

(Borítókép: Orbán Viktor / facebook)