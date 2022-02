Napi 10-20 ezer fertőzött: ez csak a jéghegy csúcsa

Nehéz heteken vannak túl a háziorvosok, és bár a hét elején megtorpant a koronavírus örökítőanyag-koncentrációjának emelkedése a szennyvízben, a fertőzöttek száma továbbra is magas, az elmúlt egy hétben nemegyszer a 20 ezer új beteget is megközelítettük naponta. Cserni István, a Háziorvosok Online Szervezetének (HaOSz) alapító tagja ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a valódi fertőzöttek száma ennek a többszöröse lehet.

Néhány héttel ezelőtt Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos arról beszélt az Indexnek, hogy míg az ezt megelőző hullámok idején a kórházi ágyak felszabadítása volt az elsődleges cél, addig az omikron enyhébb megbetegítőképessége miatt most az alapellátásnak kell a legnagyobb terheket cipelnie. A várakozás bejött, Cserni István szerint a betegek túlnyomó többsége valóban a háziorvosi praxisokban jelenik meg, ennek viszont örülni kell, hiszen ez egyben azt is jelenti, hogy lényegesen kevesebben kerülnek kórházba, mint korábban.

A háromezres felnőtt praxisomban jelenleg senki nem szorul kórházi ellátásra a koronavírus miatt, pedig sok a fertőzött, heti szinten 30-40 páciensemnek lesz pozitív a tesztje

– mesélte az Indexnek Verőce háziorvosa, kiemelve, hogy az elmúlt időszakban roppant népszerűvé váltak az otthon elvégezhető tesztek, szerepük pedig fel is értékelődött a védekezésben.

„A jelenlegi esetszámokra nincs felkészülve az ellátórendszer, képtelenség annyi hivatalos tesztet elvégezni, mint ahány fertőzött valójában van az országban. Ebből persze az is következik, hogy a betegek egy jelentős része bele sem kerül a statisztikába, ahogy azokat sem látjuk a napi adatközlésben, akik tünetmentes hordozók. Így a valódi fertőzöttek száma a többszöröse lehet annak, amit a statisztikában látunk” – mondta a HaOSz alapító tagja.

Az enyhe tünetek is elhúzódhatnak

Mivel a poszt-Covid-tünetek hetekkel vagy akár hónapokkal a fertőzés után jelentkeznek, egyelőre nincs még elegendő adat az omikron utáni poszt-Covidról. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban nincs okunk feltételezni, hogy ebből a szempontból jelentős eltérés lenne a korábbi variánsokhoz képest

– erről nemrég Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke beszélt az Indexnek. Cserni István szerint is fel kell készülni erre a helyzetre, mi több, elhúzódó tünetekre, úgynevezett long-Covid-szindrómára már most is többen panaszkodnak.

Heteken át tartó torokfájás, köhögés sem ritka, de hosszan tartó fejfájás, mellkasi fájdalom is előfordulhat. Közvetlenül a betegség után ráadásul a felülfertőződés veszélye is komoly, az egyéb vírusok ilyenkor ugyanis könnyebben bejutnak a szervezetbe, az immunrendszer sebezhetőbb

– mondta a háziorvos, aki beszélt arról is, hogy a gyógyulást követően egy hónapig érdemes az aktív, intenzív sportolást kerülni, míg a C- és a D-vitamin szedése erősen ajánlott.

„Szintén egy hónapot érdemes várni a vakcina felvételével azoknak, akik esetleg oltatlanul estek át a koronavírus-fertőzésen. Azoknak pedig, akik egy, kettő, vagy három oltáson már túl vannak, 4-6 hónapot kell az újabb injekcióig várni” – hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, hogy a negyedik oltások beadása a sajtóban is megjelent szakmai ajánlásokkal összhangban zajlik, vagyis főként a krónikus betegek, illetve a korábban két Sinopharmmal oltott idősek élnek a lehetőséggel.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)