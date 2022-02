Tavasszal nyit Orbán Ráhel bababoltja

A webshopot már februárban elindítják, fejlesztőjátékok és kiegészítők lesznek kaphatók, később pedig jönnek a ruházati termékek is. Az üzlet a Hegyvidék bevásárlóközpontban nyílik majd.

Már tavasszal elindulhat Orbán Ráhel bababoltja. Az Index tavaly írta meg, hogy Odu Store néven alapított céget a miniszterelnök lánya, aki a vállalkozásban az ügyvezetői pozíciót is betölti. A 444 kérdéseire a cég most elárulta, hogy a webshopot még februárban elindítják, ahol fejlesztőjátékok és kiegészítők közül válogathatnak az érdeklődők. A termékportfólió folyamatosan bővül, hamarosan ruházati termékek is elérhetőek lesznek.

A fizikai bolt megnyitását a tavaszi időszakra tervezik,

így a vásárlók személyesen is ellátogathatnak a Hegyvidék bevásárlóközpontban található Odu Store-ba, ahol lesz mini játszósarok, szoptatósarok és kávézó is. Mint a 444-nek írták, az ODU bababolt missziója, hogy „prémium minőségű, fenntartható és interaktív játékok, termékek segítségével járuljon hozzá ahhoz, hogy a családok minőségi időt tudjanak együtt tölteni.”

Az Index megkeresésére, hogy Orbán Ráhel pontosan milyen feladatot tölt majd be a vállalkozásban, a következő választ kaptuk a cégtől:

Orbán Ráhel hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező szállodafejlesztési valamint marketingszakember, háromgyermekes családanya. Az ODU Store tulajdonosaként az elmúlt évek során megszerzett szakmai és szülői tapasztalatait kamatoztatva álmodta meg az ODU Store létrehozását, és a koncepció elkészítésétől kezdve az üzlet kialakításán át az összes munkafolyamatban részt vesz. Fontos számára, hogy azon szülők, akik minőségre, megbízhatóságra és fenntarthatóságra vágynak, megtalálják nálunk a számukra legmegfelelőbb termékeket.

Orbán Ráhelnek már van tapasztalata az üzleti életben, hiszen korábban ügyvezető lett Tiborcz István BDPST Koncept Kft. nevű cégében. A cég a Tiborcz István tulajdonában lévő hasonnevű ingatlanos cégcsoport, a BDPST Group leányvállalata.

(Borítókép: Orbán Ráhel 2013. október 11-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)