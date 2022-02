Milliárdokat költenek a Petőfi-emlékévre, de a kiállítás késni fog

Az Országgyűlés még tavalyelőtt, 2020. december 1-jén döntött úgy, hogy a költő születésének 200. évfordulója alkalmából Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja a 2022–2023-as évet. Erre a célra a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül mintegy 9 milliárd forintot szánnak:

3 milliárd forint jut a Kárpát-medencei magyar közgyűjtemények „Magyar Géniusz” programjára, amelynek szakmai koordinációját a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége (MVMSZ) látja el.

További 3 milliárd forint jut az irodalmi emlékházak és emlékhelyek megújulására, ezt a munkát a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete (MIRE) irányítja majd.

Az utolsó 3 milliárdot pedig meghívásos, nyílt és egyedi támogatásokon keresztül osztja szét az NKA Petőfi Sándor 200 nevű Ideiglenes Kollégiuma.

A Népszava szerint összességében még ennél is többet költhetnek az emlékévre, mivel a fentiek mellett a PIM a Nemzeti Művelődési Intézettel (NMI) közösen „remélt forrásbővülés alapján” elindítja a Petőfi Klubokat, amelyek 2022-ben száz, 2023-ban kétszáz vidéki városban szolgáltatnak majd kulturális programokat.

Továbbá a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) által is további támogatásokat adnak, valamint az NKA egyéb kollégiumai is olyan pályázati kiírásokat tehetnek majd közzé, amelyek kapcsolódnak a bicentenáriumhoz.

Demeter Szilárd ezenkívül azt is megígérte, hogy az emlékévre megújul a PIM állandó kiállítása, és a Károlyi-palotát is átalakítják. A lap azt írja, az utóbbira irányuló közbeszerzés már lezárult, és idén novemberig be is fejeződnek a munkálatok. A fejlesztés részeként a Károlyi-palota udvarát összenyitják a Károlyi-kerttel is.

Ezzel szemben az állandó kiállítás sajnos csak némi késéssel nyílhat meg. Az emlékév kezdetéig már biztos, hogy nem lesz kész, de valamikor az év végén ezt is átadhatják. Lesz még továbbá egy Petőfi-busz is, amely a tervek szerint az egész Kárpát-medencét bejárja majd.

Az emlékév egyik érdekessége lesz még az is, hogy 69 millió forintból képregény készül Az apostol című elbeszélő költeményből, A helység kalapácsa című műből pedig operafeldolgozást készítenek.

Közvetve az emlékévhez kapcsolódik még a Rákay Philip nevéhez köthető 1848-as film is, amelyről legutóbb az Indexnek mesélt egy interjúban. Ennek a premierje jövőre várható.

(via Népszava)