A volt jegybankelnök élesen kritizálta az ellenzék köztársaságielnök-jelöltjét

„A könyvvizsgáló cégeket sokszor megvádolják azzal, hogy szinte bármilyen mérleget aláírnak és szemet hunynak ügyfeleik kisebb-nagyobb disznóságai felett.” (...) „A kétezres években volt szerencsém egy könyvvizsgálással is foglalkozó nagy nemzetközi tanácsadó céget vezetni. Azalatt a hét év alatt, amíg ott voltam, egy esetben mondtuk azt, hogy egy ügyfél mérlegét nem írjuk alá, és inkább lemondunk a megbízatásunkról. Az ok az volt, hogy olyan összegeket számoltak el bevételként, amelyek nem voltak valósak, így a pénzügyi beszámolójuk nem a valóságot tükrözte” – írta a volt jegybankelnök „Róna, mint köztársasági elnökjelölt” című bejegyzésében a gazdasági portál szerint.

A lap arról is beszámolt, hogy Simor András meg is nevezte a vállalkozást: ez a NABI volt, amelynek igazgatósági elnöki posztját Róna Péter töltötte be. A VG.hu szerint ehhez még a következőt is hozzátette a volt jegybankelnök:

Egyébként, ha valaki üzletembereket megkérdez Budapesten, akiknek volt kapcsolata Rónával, sok jót nem hall róla. Véleményem szerint egy teljesen erkölcstelen figura.

Simor azt is megjegyezte, hogy ő már egy ideje nem háborodik fel és nem lepődik meg semmin, de Göncz Árpád századik születésnapját követően ez a hír sokkolta. „El sem tudom képzelni, mit jelent ez a hír az ellenzéki összefogás egészére nézve” – zárta sorait a VG.hu szerint a volt jegybankelnök.

A lap azt is írta, hogy egy hozzászólásban reagálva Békesi László korábbi pénzügyminiszter is egyetértett, és úgy fogalmazott: „Róna egy ellentmondásos, gátlástalanul törtető figura.”

A volt jegybankelnök privát profilján nem látható a VG.hu által idézett Facebook-poszt, az utolsó nyilvános bejegyzés – ami egy megosztás – tavaly június végén került az oldalára.

Róna Péter a jelöléséről nyilatkozott az Indexnek, lapunk kérdésére azt mondta: az eddigi államfők közül Göncz Árpádot tartja követendő példának.

