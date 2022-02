Rettegnek a kutasok – sokan végleg lehúzhatják a rolót?

Egy Somogy megyei benzinkúton is korlátozni fogják a megvásárolható üzemanyag mennyiségét. Szalay Szabolcs, az érintett töltőállomást üzemeltető cég ügyvezetője azt mondta, három hónapon keresztül annyiért kínálták a 95-ös benzint és a normál gázolajat, mint amennyiért vásárolták.

Ha ez így marad, és nem változik a helyzet, akkor első lépésként korlátozzuk a tankolható mennyiséget, majd ezután bezárjuk mind a hét benzinkutat. Sajnos minél több üzemanyagot adok el, annál nagyobb a veszteség. Most annak örülnék, ha nem lennének olyan vevőink, akik hatósági áras üzemanyagot szeretnének tankolni

– magyarázta Szalay Szabolcs a Somogy megyei hírportálnak. Hozzátette: bérekre havonta mintegy 15 millió forintot költ, valamint a kútfenntartásnak is van költsége, amelyek az üzemanyagárstop miatt egyáltalán nem térülnek meg.

Azt gondolom, hogy minden attól függ, hogy az oroszok megtámadják-e Ukrajnát. Ha ez történik, és a Brent-olaj ára hordónként eléri a száz dollárt, akkor nagyon sok kút bezár. Mi automatikusan így teszünk majd, mert a hatósági áras üzemanyagoknál literenként harminc forint a veszteségünk

– hangsúlyozta az ügyvezető.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője, Bujdos Eszter a lapnak azt nyilatkozta, hogy annak ellenére hogy nem volt nagykereskedelmi árváltozás, ami növelné a kutak veszteségét, a gázolaj beszerzési ára már most magasabb, mint a rögzített, 480 forintos eladási ár. A benzin ára ugyan még alatta van, de ez csak az árrés, ami a költségeket már egyáltalán nem termeli ki.

A benzint literenként átlagosan 512 forintért kellene adni, a gázolajat 530-ért

– hangsúlyozta Bujdos Eszter, aki beszélt arról is, hogy a benzinkutakat a minimálbér-emelés is tovább terheli, mert februártól a bérekre is magasabb összeget kell fizetniük.

Mint ismeretes, a kormány által bejelentett üzemanyagárstop miatt egyre több benzinkúton mennyiségi korlátozást vezettek be. A kormány november 15-től három hónapra rögzítette a benzinárakat. A rendelet értelmében a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti ára nem haladhatja meg a 480 forintot. A szabályozást végül meghosszabbították, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjén jelentett be. Az erről szóló rendelet vasárnap már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)