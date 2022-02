Feljelentéstől tartott, ezért rejtette a magyar nő holttestét a csomagtartóba

Miskolcról származott az a nő, akinek holttestére egy tetőcsomagtartóban találtak rá a rendőrök egy, az észak-hollandiai Orvelte település melletti csatornában. B. Éva férjét őrizetbe vették, miután egy szemtanú arról számolt be, hogy február 7-én egy furgon lámpáit látta világítani a helyszínen, és arra is felfigyelt, hogy a kocsi vezetője a hídtól nem messze egy nagyobb méretű, bőröndnek tűnő tárgyat dob a vízbe.

A hatóságok szerint a 37 éves magyar nő tavaly februárban tűnt el. Édesapja a Dagblad van het Noorden holland napilapnak azt mondta, hogy a család már 2020-ban bejelentette az eltűnését. A rendőrség most arról tájékoztatta, hogy a lánya körülbelül egy hónapja halhatott meg.

A Blikk beszámolója szerint B. Éva már régóta kint élt Hollandiában, ott ismerkedett meg a későbbi férjével, akitől két gyermeke született. A most 10 éves kislányukat és a 6 esztendős fiukat elvették tőlük. A lap értesülései szerint jelenleg egy védett házban vigyáznak rájuk.

Amikor 2019-ben hazaköltözött, személyesen is találkoztunk, és elmesélte, hogy rettegésben él, mivel a férje gyakran iszik és drogozik, olyankor pedig testileg és lelkileg is durván bántalmazza. Emellett azzal fenyegeti, hogy ha nem megy vissza hozzá, elveszi a gyerekeket. Egy ideig előtte anyaszállásokon is meghúzta magát, aztán mégis visszatért hozzá. Azóta teljesen elérhetetlenné vált. Se telefonon, se a Facebookon nem tudtunk vele kapcsolatba lépni. Pedig korábban heti szinten beszéltünk. Ha valóban egy hónapja ölték meg, előtte biztosan fogva tartották