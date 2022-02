Márki-Zay Péter: A fideszes polgármestereknek is jobb lesz a kormányváltás

A MÖSZ pécsi elnökségi ülésének legfőbb témája az a tízpontos írásos szakmai anyag volt, amelyet a szövetség szakértői készítettek A választásokat követően szükséges legfontosabb lépésekről a magyar önkormányzatiság helyreállítása és a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében címmel – közölte Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere.

Soha többé bizonytalan költségvetést

Mint mondta, ez a tízpontos elképzelés visszahelyezi az önkormányzati rendszert a korábban megszokott irányba, vagyis az állam és az önkormányzatok közötti kiszámítható forrásmegosztás, a demokratikus berendezkedés és a fejlesztések tekintetében.

Ezt a szakmai anyagot minden más országos önkormányzati érdekszövetségnek elküldtük, a két miniszterelnök-jelölt asztalára letesszük, és szeretnénk róla keretmegállapodást kötni annak érdekében, hogy az önkormányzati rendszer működőképes és finanszírozható legyen

– mondta Gémesi György, hozzátéve, hogy soha nem akarnak többé olyan helyzetbe kerülni, hogy bizonytalanná váljon a települések február 15-ig benyújtandó éves költségvetése.

Az Index kikérte a Magyar Önkormányzatok Szövetségétől a fentebb említett tízpontos szakmai javaslatcsomagot, amelyet keretes írásunkban olvashatnak el.

Az önkormányzatiság a jogállam szerves része

Karácsony Gergely, a MÖSZ társelnöke azzal kezdte mondandóját, hogy a minap az Európai Parlament elfogadta azt a Cseh Katalin által készített jelentést, amely Budapest számára is rendkívül fontos, és amely tartalmazza azt, amiért a főváros évek óta lobbizik Brüsszelben: hogy a városok közvetlenül is pályázhassanak uniós forrásokra, a koronavírus utáni helyreállítási alapok egy része pedig közvetlenül érkezzen a városokhoz.



A főpolgármester ezután úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió Bírósága szerdán

gyakorlatilag kimondta, hogy Magyarország nem jogállam.

Véleménye szerint az Európai Unió Bírósága döntésének ismeretében különösen fontos a MÖSZ tízpontos javaslatcsomagja, „hiszen nekünk az a dolgunk, hogy április 3. után helyreállítsuk Magyarországon a jogállamiságot és a demokráciát, aminek nagyon fontos része az önkormányzatiság”.

Karácsony Gergely végül azzal zárta mondanivalóját, hogy bízik benne, hogy

Orbán Viktor a hatalomféltés jegyében rájön arra, hogy támogatnia kell ezeket a pontokat,

bár hozzátette, kicsit mégis meglepődne ezen, tehát valójában azt gondolja, hogy nagy valószínűséggel Márki-Zay Péter lesz az, aki ezeket a pontokat vállalni tudja a következő hetekben, a választási kampányban, illetve majd az után, Magyarország következő miniszterelnökeként.

Úgy tervezik, hogy kiürült kasszát vesznek át

Ezután Hódmezővásárhely polgármestere, a MÖSZ elnökségi tagja szólalt fel. Márki-Zay Péter rögtön meg is nyugtatott mindenkit afelől, hogy „igen, az Orbán Viktor utáni kormány támogatni fogja a tízpontos javaslatcsomagot, illetve az önkormányzatok függetlenségét és szabadságát”.



Úgy fogalmazott, hogy

egy kivéreztetett országot és egy kiürült kasszát fognak átvenni terveik szerint,

de a szabadságot és a települések önállóságát azonnal vissza lehet adni.



„Politikamentesen fogunk támogatást nyújtani minden településnek” – ígérte, majd hozzátette, hogy még a fideszes polgármestereknek is sokkal jobb lesz, ha nem Orbán Viktor lesz Magyarország kormányfője, ugyanis nekik sem kell majd valaki más utasítására eldönteniük, hogy kinek milyen fejlesztések járnak.



Vagyis – mint mondta – a polgármesterek megszabadulnak majd a politikai elnyomástól, a korrupciótól és attól, hogy más dönt helyettük.



Márki-Zay Péter végül kijelentette, fontosnak tartja, hogy egy, a vidékiek problémáját jól ismerő ember legyen Magyarország élén, ami sokaknak reményt ad, ő pedig azt reméli, hogy ennek jegyében a tavaszi parlamenti választásokon a szavazófülkékben a fideszes polgármesterek is rá, vagyis az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjére adják le a szavazataikat.





A Magyar Önkormányzatok Szövetségének tíz pontja A tavaszi országgyűlési választásokat követően mindenképpen új kormány alakul. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint az új kormány és a magyar önkormányzati rendszer valamennyi szereplője között újfajta együttműködésre, párbeszédre van szükség ahhoz, hogy a hazánk polgárainak életminőségét meghatározó feltételeket, a lakosságot kiszolgáló szolgáltatásokat, ellátásokat, az infrastruktúrát korunk elvárásaihoz igazítsuk, továbbfejlesszük és hatékony lépéseket tegyünk a térségi egyenlőtlenségek csökkentéséért, valamint az elmaradott települési viszonyok felszámolásáért.

Ezért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége mint a lakosságszám-arányosan legnagyobb önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szövetség pontokba szedve fogalmazza meg azokat az elengedhetetlen lépéseket, melyek visszaadják falvainknak, városainknak, fővárosunknak a lépésről lépésre elvont mozgásterét, pénzügyi és településfejlesztési kérdésekben a döntési szabadságát és önállóságát.

A MÖSZ eljuttatja javaslatait a hazai önkormányzati érdekszövetségeknek és az országgyűlési választásokon induló miniszterelnök-jelölteknek is azzal a céllal, hogy párbeszédet folytassunk a választásokat követően elengedhetetlenül szükséges azonnali intézkedésekről, majd pedig a helyi önkormányzatiság megerősítésének jogalkotási-szabályozási lépéseiről.

1.

Az új Országgyűlésnek az önkormányzatokkal egyeztetett határozatban kell megerősítenie a Helyi önkormányzatok európai chartájának rendelkezéseit, elismerni a helyi önkormányzatokat mint a demokrácia egyik alapintézményét, a helyi közügyekben való elsődleges kompetenciájukat. Újra alapjogként kell elismerni a települések önkormányzáshoz való jogát. Biztosítani kell az önkormányzatok pénzügyi önállóságát és feladataikhoz mérten kell megteremteni települések önfenntartó képességének alapjait.

2.

Az új kormány az önkormányzatokat, az önkormányzatok szakmai és érdekvédelmi szövetségeit fontos partnernek tekinti, intézményesíti és jogszabályba foglalja a rendszeres és tényleges egyeztetési kötelezettségét.

3.

Garantálni kell az önkormányzatok szervezetalakítási és társulási szabadságát. A kormány és az önkormányzatok közös célja a minőségi közszolgáltatások biztosítása. Ezért támogatni, sőt a helyi adottságok figyelembevételével az önkormányzati feladatok magas színvonalú ellátása érdekében ösztönözni kell a közös, térségi társulási formában történő feladatellátást.

4.

Az első kormányzati intézkedések között döntést kell hozni a kormány által korábban központosított, elvont feladatok és hatáskörök (így például az oktatási intézmények fenntartása, építéshatósági, gyámügyi feladatok stb.) felülvizsgálatáról és visszaadásáról, valamint az ezekhez kapcsolódó igazgatási szakemberek, tulajdonosi jogosítványok, eszközök és pénzügyi források biztosításáról.

5.

A 2022-es költségvetés önkormányzatokat érintő törvényi szabályozása felülvizsgálatának és korrekciójának az új kormány megalakulását követően két hónapon belül meg kell történnie. Ennek részeként dönteni kell a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi szabályozásának átalakításáról, a vészhelyzetre hivatkozva eltörölt helyi iparűzési adó bevételkiesésének teljes körű kárpótlásáról és a 2020-ban elvont gépjárműadó visszaadásáról.

6.

A 2023. évi költségvetés és a költségvetést érintő jogszabályok előkészítésébe az új kormány már vonja be az önkormányzati érdekszövetségeket. A törvényjavaslatok benyújtását megelőzően biztosítani kell a párbeszédhez szükséges szakmai információkat, melyek lehetőséget teremtenek a megalapozott egyeztetésekre és az önkormányzati javaslatok figyelembevételére.

7.

A következő költségvetési év tervezésével együtt – az átláthatóság és kiszámíthatóság jegyében – kell megtenni az új helyi feladatokat hosszú távon, fenntartható módon finanszírozó forrásmegosztási és állami hozzájárulási rendszerrel összefüggő jogalkotói lépéseket.

8.

A nemzeti felzárkóztatási és fejlesztési célok meghatározásába, valamint az uniós helyreállítási alapok hatékony és transzparens felhasználásába be kell bevonni az önkormányzatokat, a gazdasági és civil közösségi szereplőket.

9.

Az új kormánynak – az érdekképviseletekkel egyeztetve – fenntartható és értékálló bérrendezést kell végrehajtania, mellyel elismeri az önkormányzati dolgozók munkáját és visszaadja a közigazgatási szakma becsületét az állami és az önkormányzati hivatalokban.

10.

A helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztéséhez és a kormányzati szintű párbeszédhez szükséges szakmai háttér feltételeit is biztosítani kell. A kormány vállaljon felelősséget arra, hogy az országos önkormányzati szövetségekkel közös irányítású szakmai előkészítő, információs és fejlesztő szervezetet hoz létre, és hozzájárul annak a működéséhez.

Helyi ügyekben helyi döntés kell

Az elnökségi ülés házigazdájaként Péterffy Attila, Pécs polgármestere, a MÖSZ elnökségi tagja arról beszélt, hogy nem pártpolitikai üzeneteket kíván megfogalmazni. Ennek jegyében azt mondta, hogy a választások után az első és legsürgetőbb feladat a települési önkormányzatok önállóságának a helyreállítása lesz. Szerinte semmi túlzás nincs abban, hogy elvárják az új kormánytól annak az elvnek az érvényesülését, miszerint a helyi ügyekben helyben kell döntéseket hozni, illetve azt sem tartja túlzásnak, hogy

ne politikai alapon és pláne ne a kormány berkein belül dőljön el az, hogy mely településeken tud az úttest megújulni.

Péterffy Attila abban reménykedik, hogy egy új kormány kulcsszempontként fogja kezelni az önrendelkezés helyreállítását.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége A MÖSZ a magyar önkormányzati érdekek megjelenítésének és képviseletének céljával alakult 1990-ben. A szövetség részt vesz az önkormányzati érdekszövetségek számára biztosított egyeztetési fórumokon és eszmecserét folytat az önkormányzatok számára fontos kérdéskörökben. A MÖSZ elnöke Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, aki 1991 óta tölti be ezt a tisztséget. Álláspontja szerint jelenleg Magyarországon a MÖSZ az egyetlen hatékony érdekképviseleti szövetség, amely az önkormányzatiság védelme érdekében egyedüliként dolgozik azért, hogy az önkormányzati értékek és érdekek megmaradjanak.

