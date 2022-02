A tárcavezető kiemelte: Magyarország támogatja azt a kezdeményezést, miszerint az Ábrahám-megállapodások előkészítői, köztük a korábbi amerikai elnök, Donald Trump, részesüljenek Nobel-békedíjban, valamint reményét fejezte ki, hogy a békemegállapodások szellemisége tovább fog élni, és ennek mentén újabb és újabb egyezmények jönnek majd lére.

A 2020. szeptember 15-én Izrael, Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok és az Egyesült Államok által megkötött Ábrahám-megállapodások történelmi fordulatot jelentettek a zsidó állam és az arab országok kapcsolatrendszerében. Az egyezmények egyszerre jelölhetik ki Tel-Aviv és egyes öböl menti monarchiák új politikai és gazdasági együttműködésének kereteit, és jelenthetnek ellensúlyozási kísérletet Törökországgal és Iránnal szemben.



Szijjártó Péter mostani javaslata a Nobel-békedíjra, amely az Ábrahám-megállapodás kidolgozóiról szól, érthető úgy is, hogy valamennyi résztvevőt érdemesnek találja az elismerésre, de

valószínűbb, hogy a megállapodásokat tető alá hozó Donald Trump volt amerikai elnök elismerését támogatja.

Ez azért sem lenne meglepő, mert amit korábban az Index is megírt: jó esély van arra, hogy Donald Trump március végén Magyarországra látogat a Fidesz kampányának részeként. Mint ismert, március 25-én és 26-án rendezik meg az amerikai republikánus tábor Conservative Political Action Conference (CPAC) elnevezésű konferenciáját Budapesten, a Várkert Bazárban. A szervező, a budapesti székhelyű Alapjogokért Központ azt szeretné, ha Donald Trump volt amerikai elnök is részt venne az eseményen. A Guardian információi szerint a felkérés már el is ment az Egyesült Államok 45. elnökének, aki még nem válaszolt a meghívásra. Bővebben itt írtunk erről:

