Kövér László szerint két választásunk van: csülök vagy tücsök

Kövér László a helyi közösséget méltatva azt mondta: jól ismerik és értik a vidéki élet igazi értékét, a kerteket művelik, és az ólakban is állatok vannak.

Hangsúlyozta: csak ott lehet ilyen közösségi összejöveteleket szervezni, ahol tudják, hogy milyen fontos az ember és a természet kapcsolata, a tiszta hús, a becsületesen elkészített étel és az asztalközösség, amelyet a legősibb közösségnek nevezett.

Ha még egyszer letérünk Magyarország és a vidék évezredes útjáról, soha többet nem térhetünk vissza rá

– mondta a házelnök a közelgő parlamenti választás tétjéről.

A sötétzöldek által ajánlott út szakadékba vezeti az európai és benne a magyar mezőgazdaságot, állattartást és általában a vidéki életet. A másik út Magyarország közösségei és az asztalközösségek megerősítésén keresztül vezet, a magyar gazdák által megtermelt, jó minőségű hazai élelmiszerek piacra jutásának segítésével

– figyelmeztetett Kövér László.

Beszélt a magyar családok, valamint a faluközösségek megerősítésének fontosságáról, arról, hogy jó és kifizetődő legyen faluhelyen élni, hogy minél többen választhassák „az emberi méltóságot meghatározó, hagyományos értékekhez legközelebbi életet”.

Az Országgyűlés elnöke kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot a jövőben is folytatni kell, és ha a kormánypártok megkapják a választóktól a támogatást, folytatni is fogják.

A választásokon el kell dönteni, hogy melyik úton megyünk tovább: helyi gazdaságokban termelt egészséges élelmiszer vagy fehérjegyárakban előállított műhús; sonka, csülök, kolbász vagy lisztkukac, tücsök és sáska; a gyermekek neveléséhez hozzájáruló családtámogatás vagy közpénzből finanszírozott nemváltó műtét; keresztény és magyar Magyarország vagy illegális migráció és multikulti; nemzeti függetlenség vagy új birodalmi függés. Előre menjünk, vagy hátra

– mondta Kövér László.

A megnyitón Kovács Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője a jó hangulatot kiemelve köszöntötte a határon túlról érkezett magyar gazdákat, ugyanis a verseny 16 csapata közt felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki indulók is voltak.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke szerint óriási értéke van minden ilyen, a vidéki szokásokat, értékeket felelevenítő rendezvénynek, amelyek „két lábbal állnak a földön”.

Tatai László, Nemesgörzsöny független polgármestere a gasztronómia fellegvárának nevezte a rendezvényt, Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke pedig a hagyományon alapuló ízekre hívta fel a figyelmet a megnyitón.

(Borítókép: Kövér László 2020. november 2-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)