Kiadták a figyelmeztetést: itt a vihar, hózápor is jöhet

Több megyére is figyelmeztetést adtak ki a viharos szél miatt.

Hidegfront vonul át felettünk, emiatt túlnyomóan borult időben lesz részünk, és a front mentén eső, zápor több helyen előfordulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Estétől átmenetileg felszakad a felhőzet, és legkésőbb a déli és keleti tájakon is megszűnik a csapadék. Az éjszaka második felében a Dunántúlon ismét felhősödés várható, és helyenként zápor, hózápor is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Kedden alapvetően többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződéssel, amelyekből néhol zápor, hózápor is kialakulhat. Az északnyugati szelet a Dunántúlon és a Duna–Tisza közén erős, olykor viharos lökések kísérik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 12 fok között várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 2 és 4 fok között alakul, de az északi fagyzugos részeken hidegebb is lehet.

A meteorológiai szolgálat keddre öt megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a viharos szél miatt. Kedden a késő délelőtti óráktól kezdődően a Dunántúlon egyre többfelé viharos, akár 60-70 kilométer/órás lökések is kísérhetik az északnyugati szelet. A magasabban fekvő helyeken, valamint intenzív záporos csapadék esetén átmenetileg 75-80 kilométer/órát elérő széllökések is előfordulhatnak. Kora estére mérséklődik majd a szél.

A hétfőn átvonuló hidegfront mentén a délután folyamán főként a Dunántúl déli megyéiben, esetleg a Duna–Tisza köze déli részén alakulhatnak ki átmenetileg 70 kilométer/óra körüli vagy azt némileg meghaladó széllökések északnyugati irányból. Szintén a hidegfront mentén megjelenő záporokban néhol akár az ég is megdörrenhet.

Az orvosmeteorológia azt írja, a hidegfronthatás kedden napközben megszűnik, addig az arra érzékenyek körében fejfájás, görcsös panasz, teljesítőképesség-csökkenés előfordulhat.

Az Időkép soproni kamerái rögzítettek egy, a hidegfrontot egy-két kilométer hosszan kísérő görgőfelhőt. Mint írják, az ilyen felhőképződmény bár félelmetes, ekkora léptékben nem jár veszélyes időjárási jelenséggel, megjelenése csupán a front vagy a szél érkezésére utal.

