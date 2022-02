A tanulók és a tanárok 2025-ig 600 ezer eszközt kapnak. Főleg laptopokat, de akár nyomtatott áramköröket és drónokat is.

Már több mint 12 ezer 500, oktatásra optimalizált, jó minőségű, tanulást segítő laptopot osztottak ki iskolákban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős helyettes államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Kisfaludy László elmondta, hogy 2025-ig 600 ezer digitális eszközt kapnak az 5-12. évfolyamos tanulók és a pedagógusok. Első körben 120 ezer eszközt juttatnak el az iskolákba a kilencedikes diákoknak, amelyeket az intézményben bármilyen tanórán és otthon is használhatnak - jelezte. Hozzátette: ezzel párhuzamosan digitális kijelzőket és kreativitást fejlesztő, mesterséges intelligencián alapuló eszközöket - programozható áramköröket, robotokat, drónokat - is kapnak az iskolák, írta meg az MTI.

A programban a pedagógusok is új eszközöket kapnak, ehhez kapcsolódóan már a koronavírus-járvány előtt több mint 40 ezer pedagógus vett részt digitális pedagógiai módszerek alkalmazására felkészítő képzéseken. A tanároknak 60 órás ingyenes online továbbképzést is biztosítanak, amelyeken az eszközkezelés mellett azt is megtanítják, hogyan integrálják a különböző platformokat a mindennapi nevelésbe - mondta.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy fontos a biztonságos internethasználat és a megfelelő adatkezelés tanítása. Ezeket például rövid, online tananyagokkal, a gyerekek által ismert online szereplők segítségével mutatják be - fűzte hozzá, hangsúlyozva: ebben hatalmas a pedagógusok felelőssége és fontos a szülők együttműködése is.