Elkészült az M4-es Abony és Törökszentmiklós között

Átadták az M4-es gyorsforgalmi út Abony és Törökszentmiklós közötti szakaszát. A több mint 27 kilométeres, kétszer kétsávos szakasz nettó 125 milliárd forint hazai forrásból valósult meg.

A most átadott szakasz szolnoki pihenőhelyén tartott átadóeseményen Varga Mihály emlékeztetett: a kormány korábban sosem látott nagyságrendű és ütemű fejlesztéseket hajt végre a hazai közúthálózaton.

A pénzügyminiszter hozzátette: a 2010-ben még kevesebb mint 1300 kilométernyi teljes hazai gyorsforgalmi hálózat 2019 óta minden évben több mint száz kilométerrel nőtt, így mára meghaladja az 1900 kilométert.

A tárcavezető közölte: a közútiközlekedés-fejlesztési terveket a 2016-ban elindított, jelenleg 3600 milliárd forintos keretösszegű, döntő részben hazai forrásból finanszírozott Útprogram összegzi.

Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) útfejlesztési igazgatója a beruházás műszaki tartalmát ismertetve elmondta: az új autóútszakaszon 27 külön szintű átvezetést biztosító műtárgy és több híd is épült. Egyik súlya meghaladja a 8300 tonnát, 148 méteres medernyílása pedig rekordnak számít Magyarországon – tette hozzá.

Az igazgató közölte, hogy a kivitelezéskor hétmillió köbméter töltésanyagot, 150 ezer köbméter betonalapot és hasonló mennyiségű aszfaltot építettek be. Emellett átépítettek és felújítottak 9 kilométernyi kapcsolódó útszakaszt is – számolt be az MTI.

(Borítókép: Gépjármű halad az M4 gyorsforgalmi út Abony és Törökszentmiklós közötti szakaszán Szolnok határában az átadóünnepség napján, 2022. február 22-én. Fotó: Mészáros János / MTI)