Márki-Zay felszólította Orbán Viktort, hogy határolódjon el Putyin agressziójától

Egyre feszültebb a helyzet, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök kiadta a parancsot az orosz katonáknak, hogy vonuljanak be a Kelet-Ukrajnába.

A történtek után Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy Magyarország részese a közös uniós álláspontnak, majd kedd reggel összehívta a nemzetbiztonsági kabinetet az ukrajnai helyzet miatt.

Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán írta, hogy ennél jóval határozottabb fellépést vár Magyarország miniszterelnökétől.

– írja az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, hozzátéve, hogy akár a Parlament, akár a nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli ülésén is fogadjanak el egy olyan határozatot, amely elítéli Vlagyimir Putyin agresszióját, egyúttal kiáll az ukrán nép, és azon belül az ukrajnai, kárpátaljai magyarok védelme mellett.

Fontos, hogy az agressziót nevezzük agressziónak. Amit Orbán Viktor korábban Grúzia esetében megtett, most ugyanazt várjuk tőle Ukrajna esetében is. Putyint nevezze meg agresszorként, és álljon ki a szövetségeseink, a NATO és az Európai Unió mellett önállóan is