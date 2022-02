Több mint kétszázan betegedtek meg egy veszprémi iskolában

Többen is megbetegedtek a veszprémi Dózsa György Általános Iskolában. Az idejáró 524 diák közül 212-en, a tanárok közül pedig kilencen lettek rosszul hétfőre.

A betegség mindenkinél hétvégén jelentkezett, először sokan az iskolában felszolgált ételre kezdtek gyanakodni. Az intézménybe ételt szállító cég azonban nem csak az érintett veszprémi iskolába visz ételt, máshol pedig nem történt megbetegedés.

Az is felmerült, hogy a múlt pénteken megtartott farsangi összejövetel után lettek rosszul a diákok és a tanárok.

Az általános iskola igazgatója közölte: mindent úgy csináltak, ahogy a tavalyi évben, a rendezvény lebonyolításakor tekintettel voltak a koronavírus-járványra, és a diákok sem keveredtek egymással.

Az iskolában folyamatos a napi fertőtlenítés, a kórokozók kiirtására még ózongenerátort is bevetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) már mintákat is vett, a vizsgálat azonban még zajlik. Hogy ennek eredménye mikorra várható, egyelőre nem közölték – számolt be a RTL Klub hírműsora.