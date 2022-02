Benkő Tibor: Ha átsodródnak a határon a fegyveres csapatok, összetűzésre is számítani kell

Kettős feladatra készül a magyar honvédség az orosz-ukrán konfliktus esetleges eszkalálódására reagálva, jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Amennyiben a fegyveres konfliktus kiszélesedik, és átterjed Ukrajnának a középső, illetve nyugati oldalára, akkor számolni kell a menekültek érkezésére, fogadásukra pedig fel kell készülni.

Erre vonatkozóan már a Belügyminisztériummal együtt megtették az előkészületeket. Ennek mikéntjéről szólva azt mondta, a fogadóállomásokon átvizsgálják az érkezőket, és „osztályozzák” őket. Nem nagy gyűjtőtáborok kialakításáról van szó, mindenkinek a megfelelő helyet keresik majd meg. A békemissziók során ilyen és ehhez hasonló feladatokra a magyar katonák már felkészültek. A miniszter nem tudta megbecsülni az esetlegesen Magyarországra menekülők számát, de több 10 ezer fő fogadására is felkészült a magyar honvédség.

Arra is fel kell készülni, hogy a háború kiszélesedése esetén esetleg átsodródhatnak a határon fegyveres csapatok.

(Erre a délszláv konfliktus idején is volt példa.) Ezt a magyar honvédség nem engedheti meg, ezért Magyarország államhatárát, területének biztonságát garantálni fogja. Ilyen esetben fegyveres összetűzésre is számítani kell. Benkő Tibor véleménye szerint azonban idáig nem juthatunk el. A keleti határszélre azonban katonai erőt telepítenek és a légteret is ellenőrizni fogják a biztonság szavatolása érdekében. A magyar honvédség parancsnoka és a honvédelmi miniszter is közvetlen kapcsolatban van ukrán kollégájával, folyamatos az információ csere. Úgy vélte, hazánk elég erős ahhoz, hogy ne kelljen ide más NATO erőket telepíteni, mi saját képességeinkkel kezelni tudjuk a helyzetet – fogalmazott Benkő Tibor.

Magyarország nem teljesíti azt az ukrán kérést, hogy hadianyagot szállítson számára, mert egyfelől nem akar tevőlegesen belekeveredni a fegyveres konfliktusba, másfelől nem tudná elkerülni a háborút és az orosz hadsereggel szemben sem oldaná meg az egyensúlytalansági helyzetet.