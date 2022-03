Az ellenzéki összefogás a Paks 2.-szerződés felmondását követeli

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője hangsúlyozta: teljes mértékben elutasítják, hogy Orbán Viktor kiszolgáltassa Magyarországot Oroszországnak a Paks 2.-vel.

Ez gyakorlatilag teljes energiapolitikai függőséget jelentene

– tette hozzá az LMP-s politikus. Azt is elutasította, hogy Pécs mellé atomtemetőt építsenek, továbbá arról is beszélt, hogy „lopakodó eljárással folyamatban van egy új uránbánya engedélyezése, szintén Pécs térségében”. Keresztes László Lóránt szerint a bányászati jogokat adott esetben el is adhatják az oroszoknak, így Oroszország szert tehet a magyar uránvagyonra.

A momentumos Buzinkay György, az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje szerint Magyarország nemzetbiztonsága szempontjából alapvető fontosságú, hogy egy erős, független, velünk szövetséges Ukrajna a lehető legtávolabb tartsa tőlünk Oroszországot.

Magyarországnak kutya kötelessége és legfontosabb nemzetbiztonsági érdeke, hogy Ukrajna egységes maradjon, és minden támogatást megkapjon a NATO-tól, az Európai Uniótól és Magyarországtól is

– fogalmazott a momentumos politikus. Követelte, hogy Paks 2. – és az összes vele kapcsolatos beruházás – felfüggesztése mellett azonnal utasítsák ki Magyarországról az orosz kémbankot és az összes itt dolgozó orosz kémet, valamint fagyasszák be Vlagyimir Putyin orosz elnök, illetve minden orosz oligarcha Magyarországon tartott vagyonát.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese azt mondta: a Vlagyimir Putyin által Ukrajna ellen indított háború nyomán Paks 2. nemzetbiztonsági kockázattá vált. Az ellenzéki politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek az atomerőmű-építésnek a megvalósulása gyakorlatilag ellehetetlenült a finanszírozó bankot is érintő európai uniós gazdasági szankciók, illetve a technológiai export-import tilalom miatt.

Ha megvalósul ebben a formában, akkor Vlagyimir Putyin fogja eldönteni, hogy a magyar emberek mikor tudják felkapcsolni a villanyt

– jelentette ki Kocsis-Cake Olivio. Az ellenzéki politikus szerint meg kell állapítani, ki a felelős az ilyen előnytelen szerződések aláírásáért. Hozzátette: nem lehet megkerülni sem Orbán Viktor miniszterelnök, sem Áder János államfő felelősségét. Eddig 250-300 milliárd forintot költöttek Paks 2.-re, meg kell vizsgálni, kik kapták ezeket a pénzeket – jegyezte meg Kocsis-Cake Olivio.

Arról is beszélt: Paks 2. helyett tárgyalásokat kell kezdeni annak érdekében, hogy a V4-partnerekkel és az EU-val olyan hálózatot alakítsunk ki, amellyel szükség esetén biztosítható a megújuló energiaforrások egymás közötti megosztása.

Emellett lakossági energiahatékonysági programot kell kezdeni, és évente legalább háromszázmilliárd forintot kell fordítani minden egyes otthonban a nyílászárók lecserélésére, a fűtés korszerűsítésére, a szigetelés megoldására. Kocsis-Cake Olivio azt is kijelentette: azonnal meg kell szüntetni a napelemek adóztatását és a szélerőművek építésének akadályozását.

Süli János: A paksi bővítés nélkül nincs rezsicsökkentés

A Paksi Atomerőmű fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kedden a Századvég Rezsi Konferencia című rendezvényen az MTI összefoglalója szerint hangsúlyozta: a Paks 2.-beruházás nélkül nincs fenntartható rezsicsökkentés és biztonságos áramellátás.

Süli János emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió döntése alapján az atomenergia zöldenergiának minősül, így a jövőben támogatott befektetésben lehet atomerőművet építeni az unióban.

A tárca nélküli miniszter szerint Magyarország jó úton halad afelé, hogy hosszú távon az atomenergia és a megújuló energia révén biztosítsa az ország növekvő áramellátását. Azt is mondta: az ukrajnai háború miatt bevezetett szankciók nem veszélyeztethetik a magyar családok energiaellátás-biztonságát.

(Borítókép: Dr. Keresztes László Lóránt / Facebook)