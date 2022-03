Orbán Viktor: Ha válságkezelésből járna diploma, már lenne négy-öt a magyaroknak

– mondta Orbán Viktor a Mandinernek adott interjúban. A magyar kormányfő hozzátette, az oroszok átrendezik a kontinens biztonsági térképét, a biztonságpolitikai elképzelésük az, hogy Oroszországot semleges övezetnek kell körülvennie ahhoz, hogy ők biztonságban érezzék magukat.

Az eddig köztes zónának tekintett Ukrajnát, amelyet nem sikerült diplomáciai eszközökkel semlegessé tenniük, most katonai erővel akarják azzá tenni. Ugyanakkor Magyarországnak világossá kell tenni, hogy a háborút semmilyen cél érdekében nem lehet elfogadni, és aki ezt az utat választja, azt Magyarország egyértelműen elítéli

– mondta a miniszterelnök. Az orosz–ukrán béketárgyalásokról elmondta, miután a katonai erőfölény az oroszok oldalán van, csak idő kérdése volt, hogy elkezdődjenek a tárgyalások. Hangsúlyozta, Magyarország békepárti, elítéli az orosz támadást, minél hamarabb tárgyalóasztalhoz kell ülni, ezért ajánlották fel, hogy a tárgyalások helyszíne akár Budapest is lehet.

Arról, hogy milyen embernek, tárgyalópartnernek tekinti Putyint, Orbán Viktor elmondta: amiről eddig megállapodtam vele, azt mindig betartotta, és mi is így voltunk ezzel. Kiegyensúlyozott, korrekt kapcsolatrendszer volt a magyar–orosz kapcsolat egészen a legutóbbi időkig.

Az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankcióiról elmondta: a háború elindításával új helyzet állt elő Magyarország számára is, és ebben a helyzetben kell újra meghatározni Magyarország céljait és érdekeit.

Ami a szankciókat illeti, nem vétózunk, nem akadályozzuk meg az EU-t abban, hogy szankciókat alkalmazzon Oroszországgal szemben. Most az uniós egység a legfontosabb. Ami a háború utáni kétoldalú kapcsolatokat illeti, egy biztos, Oroszország a háború után is létezni fog. Magyarországnak és az Európai Uniónak pedig a háborút követően is lesznek érdekei. Semmilyen érv nem szól amellett, hogy megszakítsuk az oroszokkal az energetikai együttműködésünket