Az idei tél az átlagnál mintegy két fokkal melegebb volt

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2021/2022-es tél az átlagnál 1,7 Celsius-fokkal enyhébb volt; a tizenkettedik legenyhébbnek bizonyult 1901 óta. A december 1 fokkal, a január 1,1 fokkal, a február 3,1 fokkal haladta meg az átlagot.

Az elemzésben azt írják, az átlagnál (63 nap) több volt a fagyos napok száma (országosan 58). Úgynevezett zord nap viszont, amikor mínusz 10 fok alá csökken a hőmérséklet, az átlagnál (8 nap) kevesebbszer fordult elő (3 nap). Úgynevezett téli napot – amikor maximum 0 fokig melegszik fel a levegő – mindössze 6-ot regisztráltak az elmúlt télen, míg az átlag 22 nap.

Az elmúlt télen több napon is megdőlt az országos melegrekord. Az évszak legmagasabb hőmérsékletét, 21,5 fokot február 17-én a Győr-Moson-Sopron megyei Fertőrákoson mérték.

A télen mért legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 18 fok volt, amelyet január 13-án a Hajdú-Bihar megyei Pocsajon regisztráltak.

Február 18-án és 19-én a középhőmérséklet országos átlaga 1901 óta nem volt ilyen magas eddig azokon a napokon.

Kitértek arra is, hogy országos átlagban a csapadék mennyisége nem érte el a télen szokásos 70 százalékát. Decemberben még a szokásosnál 18 százalékkal több csapadék esett. A január viszont nagyon száraz volt, az átlagos értéknek csupán a 29 százaléka hullott le, ezzel ez lett a hatodik legszárazabb január a 20. század eleje óta. A száraz időjárás februárban is folytatódott: a tél utolsó hónapja 64 százalékkal volt szárazabb a megszokottnál – számolt be az MTI.

