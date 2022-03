Az Európai Bizottság alelnöke: Magyarország a történelem jó oldalán áll

Magyarország a történelem jó oldalán áll – mondta pénteken Margarítisz Szkínász a sajtó képviselőinek, és hangsúlyozta: nem lesz kötelező elosztási kvóta, a háborús menekültek szabadon mozoghatnak az unióban, és önkéntes alapon fogadhatják be őket a tagállamok. Az Európai Bizottság alelnöke, aki egyben az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos is, hangsúlyozta: bőkezű támogatási csomagot terveznek a menekülthullám frontvonalában lévő tagállamok számára.

„Amikor Magyarországra érkeztem, egyből a határra mentem, és igen pozitív benyomásokat szereztem. Rendezett körülményeket találtam, nem volt semmi pánik, és jól szervezett volt a menekültek fogadása. Külön elismerést érdemel, hogy a hatóságok és a civil szervezetek, valamint az egyszerű állampolgárok mind együttműködtek a menekültek fogadásában” – mondta pénteken Margarítisz Szkínász azon a pénteki sajtóbeszélgetésen, amelyet magyarországi látogatása keretében szerveztek.

Az Európai Bizottság alelnöke hangsúlyozta: történelmi, példa nélküli döntés volt, amikor csütörtökön egyhangúan megszavazták, hogy általános oltalmazotti jogállást kapjanak az Ukrajnából érkezők.

Találkoztam a miniszterelnökükkel, akit nagyon felkészültnek találtam. Tökéletesen tisztában volt az európai helyzettel és a jelenlegi válság nemzetközi aspektusaival. Azt mondta nekem, hogy ezúttal az erkölcsi segítségen kívül jelentősebb lépésekre is szükség lesz. Biztosítottam arról, hogy jövő kedden elfogadunk egy támogató csomagot, hogy segítsük azokat az EU-s tagállamokat, amelyek a menekülthullám frontvonalában vannak. Később pedig még több forrást biztosítunk majd. Összességében nagyon pozitív benyomásokat szereztem itt, és meggyőződhettem arról, hogy Magyarország a történelem jó oldalán áll

– fejtette ki az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos.

Margarítisz Szkínász elmondta, a mostani helyzetben az a különleges, hogy nagyon nagy számban jönnek menekültek, több mint egymillióan érkeztek csak az első héten, és a helyzettől függően akár 3-4 millió menekült is jöhet majd az unióba, akik nem feltétlenül fognak az első, belépési országban maradni, hiszen az oltalmazotti státuszuk alapján oda mehetnek, ahová csak szeretnének.

Sokaknak van családja más országokban, így hozzájuk is utazhatnak, és az elfogadott szabályozás biztosítja számunkra az oktatáshoz és az egészségügyhöz való hozzáférést a tagállamokban

– tette hozzá a bizottság alelnöke.

Az uniós biztos kijelentette: nem lesz kötelező elosztási kvóta, továbbra is önkéntes relokációra lesz lehetőség, amelyben részt vehetnek a tagállamok és a menekültek, ha akarnak. Hozzátette: egyelőre nem valószínű, hogy kérnék a befogadó országok a relokációs segítséget, most ugyanis még az a legfontosabb, hogy megfelelő feltételekkel tudják fogadni az érkező menekülteket, és az azonnali humanitárius szükségleteknek megfeleljenek.

A miniszterelnök pénteki rádióinterjújában elhangzottakra, amelyek szerint az EU a szavak terén erős, de amikor cselekvésre van szükség, a nemzetállamok magukra kell számítsanak, Margarítisz Szkínász azt mondta, úgy látja, túl gyorsan reagált a miniszterelnök, mert jövő kedden dönteni fognak a befogadó államok támogatásáról.

Biztosítottam róla a miniszterelnököt, hogy nemcsak beszélünk a segítségnyújtásról, de meg is teszünk majd mindent, hogy kidolgozzuk a rendszert, amiben támogathatjuk az ukrán határ mentén lévő államokat

– fogalmazott, és hangsúlyozta, hogy egy bőkezű támogatási csomagot terveznek.

Az EB alelnöke szerint azért fordulhatott elő, hogy az unióban sokan nem örültek annak, ahogy az EU a 2015-ös migrációs válságot kezelte, mert az uniónak nincs közös migrációs politikája.

Ez a szomorú igazság. Van közös piacunk, tudunk együtt vakcinát venni, van uniós helyreállítási alap a járvány következményeinek enyhítésére, de nincs közös migrációs politika, és ezért nem tudtuk úgy kezelni a helyzetet korábban, ahogy szerettük volna. Az unióban a migrációs politikát tűzoltásszerűen csináljuk

– fejtette ki a biztos, és hozzátette: hamarosan talán elfogadhatják a közös EU-s migrációs keretrendszert, hiszen az események erre sarkallják a tagállamokat.

Margarítisz Szkínász elismerte, hogy míg 2015-ben többnyire fiatal férfiak érkeztek, addig most sok a nő és a gyerek a menekültek között. A csoportok összetétele mellett azonban még fontosabb különbségnek nevezte, hogy Ukrajna közvetlenül itt van a szomszédban, és egy olyan ország, ahol nemrég még rálőttek az emberekre azért, mert uniós zászlókat lengettek a Majdan-téren.

Az ukránok a családunkhoz tartoznak, ők mi vagyunk. Ezért is fontos, hogy ők megkapták az oltalmazott státuszt

– vélekedett az uniós biztos, és kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy nagyon ébernek kell lenni, nehogy az embercsempészek kihasználják a helyzetet. Kifejtette, hogy biztonsági okokból is tudnunk kell, ki jön be az unióba. Margarítisz Szkínász hangsúlyozta: a csütörtöki döntés nem vonatkozik azokra, akik Ukrajnán keresztül próbálnának illegálisan bejutni Európába.

Láttam a határon a folyamatokat, alapos a beléptetési rendszer, nem tudnak olyanok bejutni, akikre nem vonatkozik a megítélt oltalmazotti státusz

– hangsúlyozta.

(Borítókép: Margarítisz Szkínász. Fotó: Papajcsik Péter / Index)