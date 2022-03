Márki-Zay Péter a köztévében: Elhallgatják önök elől az igazságot

Márki-Zay Péter azzal kezdte, hogy négy év alatt öt percet kap a teljes magyar ellenzék a közmédiában, „az, hogy eddig nem jöhettünk ide, annak valószínűleg ugyanaz az oka, amiért Orbán Viktor nem hajlandó kiállni egy nyílt, élőben közvetített vitára sem: sokkal könnyebb hazudozni, rágalmazni, lejárató kampányt folytatni”.

Az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje az adásban többek között kifejtette:

Elhallgatják önök elől az igazságot, azt, hogy én egy hétgyermekes, konzervatív, keresztény családapa vagyok. Hogy én előbb voltam konzervatív, mint Orbán Viktor.

Márki-Zay Péter megemlítette azt is, hogy amikor Orbán Viktor „térdre, csuhások felkiáltással a keresztényeket gúnyolta”, ő már akkor templomba járt. A politikus elismerte, hogy 2010-ig támogatta a Putyin-ellenes és elkötelezetten Európa-párti Orbán Viktort, aki akkor még elszámoltatást ígért, de 12 év alatt sem teljesítette.

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, hogy sem az ellenzéki, sem a kormánypárti korrupció nem maradhat büntetlenül, ez után a hódmezővásárhelyi eredményeiket sorolta.

A miniszterelnök-jelölt arról is beszélt az élő adásban, hogy „a háborúról is folyamatosan hazudnak”, azt állítják, hogy az ellenzék küldene katonákat és fegyvereket Ukrajnába, miközben Orbán Viktor teszi ezt, és Boris Johnsonnak megígérte, hogy katonai segítséget nyújt Ukrajnának. Kitért arra a magyar felségjelzésű gépre is, ami többnemzeti üzemeltetés alatt áll, erről itt írtunk bővebben.

Gyújtogatóra ne bízzák a tűzoltást

– emelte ki, hozzátéve: Orbán Viktorra nem lehet bízni a békét. Márki-Zay Péter szerint Orbán Viktor minden háborúját elvesztette, 44 ezer felett jár a koronavírus-járvány magyarországi halálos áldozatainak száma.

A politikus az utolsó 1-2 percben az ellenzéki programpontokat sorolta: ellenzik a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét, adómentessé tennék a minimálbért, itt azt ígérte a nézőknek, hogy „az önök jelenlegi bruttója lesz a nettója”. Svájci indexálás alapján adnák a nyugdíjakat, a devizahitelesek is nyerhetnének a független bíróságokon, elszámoltatnának, tisztességes embereket szeretnének a parlamentben látni, a bűnözőket börtönbe küldenék.

Azzal folytatta, nem tennék fizetőssé az egészségügyet, viszont megfizetnék a rendőröket, tanárokat, egészségügyi szakdolgozókat. Fellépnének az infláció ellen, fenntartható rezsicsökkentést adnának.

Márki-Zay Péter azt szeretné, hogy a fiataloknak ne kelljen külföldre menniük, itthon kapjanak segítséget a lakhatáshoz, „az európai élethez ne kelljen Európába menni, hanem Európa jöjjön ide”. Az ellenzéki összefogás programjáról itt írtunk.

