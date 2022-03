Leállhat a 3-as metró a háború miatt

Az elmúlt 30 napban egyetlen alkatrész sem érkezett a budapesti 3-as metró orosz szerelvényeihez, és a gyártó Metrowagonmash (MWM) szakemberei sem jöttek Budapestre Oroszországból. Továbbá korántsem biztos, hogy az oroszországi gyár, amely háborús felszereléseket is gyárt, készít-e jelenleg alkatrészeket a szerelvényekhez.

A háború ugyan a BKK szerint egyelőre nem befolyásolja a szerelvények karbantartását, a jelenlegi készlet azonban maximum néhány hónapra elegendő – tudta meg a Népszava, amely szerint akár a 3-as metró teljes szakaszának leállítása is bekövetkezhet.

A meglehetősen silány minőségben elkészült orosz járműveken 18 sorozathibát azonosítottak a 2020-as független szakértői jelentésben, és arra jutottak, hogy új szerelvényekhez képest az orosz járműveknek különösen nagy a karbantartási igényük.

Az MWM vasúti és metrókocsik mellett többek között nagy sebességre képes lánctalpas alvázakat is készít harci járművekhez. Új fejlesztésüket, a speciális hajótestű kerekes alvázat tavaly mutatták be az Army2020 Nemzetközi Katonai-Technikai Fórumon.

Egy háború közepén vélhetőleg nem a budapesti metróra gyártanak gömbtányérokat

– mondta el a lapnak Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke.

Jelenleg a nem használt szerelvényekből szerelik ki az alkatrészeket

Az alkatrész-utánpótlás egy ideig megoldható azzal, hogy a pályafelújítás miatt nem használt kocsikból kiszerelik a szükséges elemeket. Azonban ez is véges, ráadásul a tervek szerint jövőre átadják a teljes vonalat, emiatt több kocsira lesz szükség.

A Kőbánya-Kispest állomásnál megsérült két szerelvény javítását részben szintén az MWM végezte volna el. A BKV járműjavító leányvállalata is képes lenne rá, ám ehhez szükség lenne az orosz gyártói dokumentumokra is. Az erősen rozsdásodó padlólemezek eddig az orosz fél garanciális vállalásaként végzett cseréje is teljesen leállt. Kérdés, hogy mindezek miatt mikor kell kivonni metrókocsikat.

A több mint 17 kilométer hosszú metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmat lebonyolító vasúti rendszere, munkanapokon átlagosan 500 ezernél többen utaznak rajta. Ez több, mint az országos vasúti hálózat teljes forgalma.

(Borítókép: Utasok az M3-as vonalon közlekedő első felújított metrószerelvényen Budapesten 2017. március 20-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)