Márki-Zay Péter nagyapa lesz

Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje egy TikTok-videóban jelentette be, hogy hamarosan nagyapa lesz.

A videó – amelyre a That’s Not My Name című dalt vágták rá – azzal indul, hogy „a neve ugyan dr. Márki-Zay Péter”, de szokták még hívni MZP-nek, apának, mini-Ferinek, polgármester úrnak, miniszterelnök-jelöltnek,

ÉS HAMAROSAN már NAGYAPÁNAK IS lehet majd hívni.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint ugyanis a legnagyobb lánya, Lilla várandós. A hétgyermekes családapának idővel jó esélye lehet arra, hogy beérje Orbán Viktort, aki már öt unokával büszkélkedhet.

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2021. november 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)