Jócskán a piaci áron alul juthatott nagypolgári lakáshoz egy miskolci képviselő

160 450 forint. Csupán ennyi volt annak a Miskolc főutcájában található, 177 négyzetméteres nagypolgári lakásnak a négyzetméterára, amelyet a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője, Mokrai Mihály vehetett meg 28 millió 400 ezer forintért.

Veres Pál polgármester tavaly májusban a koronavírus-járvány okozta vészhelyzeti jogkörével élve (a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva) írta alá azt az önkormányzati ingatlanok értékesítéséről szóló határozatot, amelyek listáján a szóban forgó lakás is szerepelt.

A bérlők számára eladható ingatlanok listáján összesen 44 lakás szerepelt, köztük számos panellakás is. A legnagyobb 73 négyzetméteres, de jellemzően 50 és 60 négyzetméter körüliek. Az önkormányzat ezeket 180 és 250 ezer forintos (kedvezményes) négyzetméteráron ajánlotta megvételre a bérlőknek,

Mokrai Mihály DK-s önkormányzati képviselő, a polgármester gazdasági tanácsnoka egyedüliként azonban kimagasló kedvezményben részesült.

Megvásárolt lakása (mely azóta már a vagyonnyilatkozatában is megjelent) nemhogy több mint kétszer nagyobb a megvételre kínált legnagyobb önkormányzati lakásnál, de a legjobb lokáció és a legkisebb négyzetméterár is hozzá kapcsolódik. A sétálóutcát jól ismerő, az egyik miskolci ingatlanforgalmazó iroda munkatársa az Indexnek azt mondta, ezen a helyen piaci alapon négyszázezer forint körüli négyzetméteráron cserélnek gazdát az ingatlanok. Az árat az adott ingatlan állapota mellett az is befolyásolja, hogy utcára néz, vagy belső körfolyosóra. A DK-s politikus vagyonnyilatkozatából az is kiderül, hogy saját munkahelye, a Bátor Zrt. is ide lett bejegyezve.

A Széchenyi u. 29. 2/1. sz. alatti lakás ügyében ma a helyi Fidesz sajtótájékoztatót is tartott egyebek mellett azt firtatva, hogy

Veres Pál polgármesternek vajon hogyan hálálta meg dr. Mokrai Mihály, hogy ő és családja rendkívül olcsón juthatott hozzá a nagy értékű miskolci belvárosi ingatlanhoz?

Az ügyben megkerestük az önkormányzatot, azt kérdezve, hogy milyen állapotú volt a szóban forgó lakás, illetve hogy mi volt az oka a rendkívül kedvezményes vételárnak. Ezekre ugyan nem kaptunk választ, azt azonban közölték, hogy átfogó szakmai vizsgálatot kezdeményeznek az ingatlanértékesítésben. Azt írták:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodásával és ingatlanértékesítési gyakorlatával kapcsolatban Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere 2021. év végén átfogó szakmai vizsgálatot rendelt el, amely jelenleg is zajlik. A polgármester utasítása szerint a vizsgálat érinti az ingatlanok hasznosítási, értékbecslési és értékesítési eljárásait egyaránt.

A felelősséget érzékelhetően az ingatlangazdálkodást végző Miskolc Holding Zrt.-re hárítva azt is hozzátették, hogy a szakmai vizsgálat lezárása után, annak megállapításai alapján majd felülvizsgálják a város ingatlanértékesítési gyakorlatát.

A kedvezményezett politikus, Mokrai Mihály ingatlanközvetítői, értékbecslői és vagyonértékelői végzettséggel is rendelkezik.

