Szijjártó Péter: Nekünk nem az ukrán elnökkel, hanem a magyar baloldallal van vitánk

A külgazdasági és külügyminiszter szerint természetes, hogy az ukrán elnök azt szeretné, hogy nemet mondjuk az orosz energiára, és fegyvert küldjünk Ukrajnába. Szijjártó Péter ugyanakkor úgy véli, hogy az ellenzék is ezt az álláspontot képviseli, és ezt a vitát elsősorban velük kell rendezni.

„Nekünk nem Volodimir Zelenszkij elnökkel van vitánk. Ő Ukrajna elnöke, természetes, hogy neki Ukrajna és az ukrán emberek érdeke az első” – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, kiemelve, hogy a magyar kormány a magyar emberek biztonságát tartja szem előtt akkor, amikor nem teljesíti az ukrán elnök követeléseit.

Nem küldünk fegyvereket, nem engedjük át hazánk területén a fegyverszállítmányokat, és nem szüntetjük meg az energiahordozók beszállítását Magyarországra

– hangsúlyozta Szijjártó Péter, aki szerint ezekben a kérdésekben valójában „a magyar baloldallal van vitájuk”, szerinte ugyanis az ellenzék végrehajtaná Zelenszkij elnök összes követelését, „ezzel pedig bele is vinnék Magyarországot a háborúba, annak árát pedig a magyar emberekkel fizettetnék meg”.

Mint ismert, Márki-Zay Péter a Partizán műsorában beszélt arról, hogy ha a NATO úgy dönt, akár katonai segítséget is nyújtana Ukrajnának. Ez az a mondat, ami miatt a kormány úgy véli, hogy az ellenzék belesodorná Magyarországot a háborúba. Az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje abban a bizonyos interjúban hozzátette ugyanakkor azt is, hogy „erről egyelőre szó sincs”, később pedig a közösségi oldalán is nyomatékosította, hogy „magyar katonáknak nincs helyük egy kontrollvesztett zsarnok háborújában.”

